EQS-News: Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. zur Fortführung des Phase-3-Entwicklungsprogramms von Evenamide

EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. zur Fortführung des Phase-3-Entwicklungsprogramms von Evenamide



08.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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Investorengruppe zeichnet Newron-Aktien im Wert von EUR 5.5 Mio. als Teil der Gesamtfinanzierung von bis zu EUR 38 Mio. zur Fortführung des Phase-3-Entwicklungsprogramms von Evenamide

Der Gesamterlös dient der Finanzierung der globalen ENIGMA-TRS-Studien und soll die Liquiditätsreichweite über die pivotale 12-Wochen-Ergebnisse hinaus verlängern, um die Entwicklung von Evenamide als potenziell erster Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie zu unterstützen

Mailand, Italien, und Morristown (NJ) USA, 8. September 2026, 07:00 MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. («Newron») (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems (ZNS) konzentriert, gab heute bekannt, dass die Investorengruppe, die sich im Februar 2026 an Newrons Finanzierung in Höhe von bis zu EUR 38 Mio. beteiligt hat, eine zweite Tranche von 433.070 Aktien gezeichnet hat, was einem Bruttoerlös von EUR 5.5 Mio. entspricht. Diese Finanzierung stärkt die finanzielle Lage des Unternehmens, während es sein ENIGMA-TRS-Phase-3-Studienprogramms weiter vorantreibt.

Im Rahmen der Vereinbarung hat die Investorengruppe zunächst bis zu 779.624 neu ausgegebene Aktien zu einem Preis von EUR 19,24 Ero je Aktie gezeichnet. Dies entsprach einem Bruttoerlös von rund EUR 15 Mio. Eine dritte Tranche in Höhe von EUR 5.5 Mio. soll spätestens am 30. November 2026 im Zuge des Fortschritts der Phase-3-Studien ENIGMA-TRS 1 und 2 gezeichnet werden. Schließlich wird die Investorengruppe erwartungsgemäß nochmals eine zusätzliche Anzahl neu ausgegebener Aktien im Wert von EUR 12 Mio. zeichnen, sobald die Ergebnisse der pivotalen ENIGMA-TRS-Studien veröffentlicht werden – vorausgesetzt, diese fallen positiv aus.

Die 433.070 neu ausgegebenen Aktien werden ab heute, nach Zahlungseingang und Abwicklung an der SIX Swiss Exchange, unter derselben ISIN wie die bestehenden Aktien des Unternehmens (ISIN: IT0004147952) notiert und gehandelt. Darüber hinaus werden die neuen Aktien am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse notiert und gehandelt sowie am Quotation Board der Frankfurter Börse (Xetra) gehandelt werden.



Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-3-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago® (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com.



Für weitere Informationen:

Newron

Stefan Weber – CEO; pr@newron.com

Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting; +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF; +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services; +49 211 52925227, newron@mc-services.eu

USA

John Fraunces, LifeSci Advisors; +1 917 355 2395, jfraunces@lifesciadvisors.com



Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nicht erschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von Newron, die Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die Entwicklung der aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschließen; den Zeitpunkt des Beginns verschiedener klinischer Studien und den Erhalt von Daten sowie laufende und zukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung ihrer Produktkandidaten (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die finanziellen Ressourcen von Newron und (4) diesen Aussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können diese Aussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie «werden», «voraussehen», «schätzen», «erwarten», «prognostizieren», «beabsichtigen», «planen», «vermuten», «abzielen» und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen bezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigen finanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie den Aussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsbezogene Aussagen. Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen und Hypothesen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wobei das Risiko besteht, dass explizit oder implizit in diesem Dokument enthaltene Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andere Ergebnisse nicht eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächliche Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder in Erwägung gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen. Zu diesen Faktoren zählen (auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1) Unwägbarkeiten bei der Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung von Produkten, zu denen, ohne darauf beschränkt zu sein, Schwierigkeiten in der Rekrutierung bei klinischen Studien, negative Ergebnisse von klinischen Studien oder Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungen gehören, (2) Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei der Markteinführung bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder der Markteinführung, (3) die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt, (4) der Verlust von geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einen entsprechenden Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit, zusätzliche Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie das Zustandekommen zukünftiger Kooperationen und Lizenzverträge, (7) Rechtsstreitigkeiten, (8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderen Mitarbeitenden, (9) negative Publicity und Berichterstattung und (10) wettbewerbsbezogene, regulatorische, gesetzliche und juristische Entwicklungen oder Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Es ist möglich, dass Newron die in den zukunftsbezogenen Aussagen geäußerten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht verwirklicht, und dass sich die diesen Aussagen zu Grunde liegenden Hypothesen als falsch erweisen. Anleger sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Forschungsprogrammen, Entwicklungsaktivitäten, Vermarktungsplänen, Kooperationen und Geschäften nicht erheblich von den Erwartungen unterscheiden, die in derartigen zukunftsbezogenen Aussagen oder den zu Grunde liegenden Hypothesen zum Ausdruck gebracht werden. Newron sieht sich nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch die geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchange oder der Börse Düsseldorf verlangt, an denen die Aktien von Newron notiert sind. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron, noch enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung, weshalb keinerlei Teil von diesem Dokument als Basis oder Berufungsgrundlage eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A. via Antonio Meucci 3 20091 Bresso Italien Telefon: +39 02 610 3461 Fax: +39 02 610 34654 E-Mail: pr@newron.com Internet: www.newron.com ISIN: IT0004147952 WKN: A0LF18 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX LEI Code: 8156002F8C11F80A9740 EQS News ID: 2395220

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