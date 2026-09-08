EQS-News: Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026

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Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026



08.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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Karlsberg Brauerei veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026

Umsatz und Rohertrag gesteigert

Marktanteile von Karlsberg und MiXery erneut ausgebaut

EBITDA deutlich verbessert

Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt

Homburg, 8. September 2026 – Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ihren Halbjahresabschluss 2026 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten 2026 hat das Unternehmen seine Marktposition weiter gestärkt und die Marktanteile seiner Kernmarken erneut ausgebaut.

Die Marke Karlsberg behauptete sich erfolgreich im Wettbewerbsumfeld. Karlsberg UrPils konnte die starke Position weiter festigen und die Marktanteile im wichtigen Hauptabsatzgebiet erneut steigern. Auch die Marke MiXery setzte seine erfolgreiche Entwicklung fort. Im nationalen Markt für alkoholhaltige Biermischgetränke konnten die Marktanteile sowohl mengen- als auch wertmäßig weiter gesteigert werden, gleichzeitig wurde die absatzbezogene Marktführerschaft erneut ausgebaut.

Insgesamt erhöhte sich der Bruttoumsatz (Umsatz vor Abzug von Erlösschmälerungen und Verbrauchsteuern) der Karlsberg Brauerei GmbH im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,1 Mio. EUR beziehungsweise 2,9 % auf 75,6 Mio. EUR. Einen wesentlichen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistete das Exportgeschäft. Die Getränkeumsätze im Ausland stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 32,7 % auf 13,1 Mio. EUR. Das Inlandsgeschäft entwickelte sich erneut besser als der Gesamtmarkt, die Getränkebruttoumsätze im Inland lagen mit 60,0 Mio. EUR nur leicht unter dem Vorjahreswert von 60,7 Mio. EUR.

Die Ertragskraft des Unternehmens konnte im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert werden. Das adjustiertes EBITDA stieg um 17,6 % auf 10,0 Mio. EUR (Vorjahr: 8,5 Mio. EUR), das adjustierte EBIT verbesserte sich um 48,0 % auf 5,6 Mio. EUR (Vorjahr: 3,8 Mio. EUR). Damit lagen beide Kennzahlen deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg Brauerei GmbH: „Besonders stolz sind wir auf unsere wachsenden Marktanteile, sowohl bundesweit mit MiXery als auch regional mit Karlsberg UrPils. Unser Exportgeschäft hat zu Umsatz- und Rohertragssteigerungen geführt. Gleichzeitig zeigen die Anpassungen unserer Kostenstrukturen Wirkung und trugen zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei.“

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten sowie der aktuellen Erwartungen für die zweite Jahreshälfte bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz auf Vorjahresniveau und ein adjustierte EBITDA leicht über dem Vorjahreswert erwartet.

Der Halbjahresbericht 2026 der Karlsberg Brauerei ist auf der Unternehmenswebseite unter https://investoren.karlsberg.de/finanzpublikationen/ im Bereich Finanzpublikationen abrufbar.



Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke MiXery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.

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