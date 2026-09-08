EQS-News: More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand

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More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand



08.09.2026 / 17:24 CET/CEST

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Corporate News

More Impact AG mit Veränderungen im Vorstand: Kai Maximilian Keller folgt auf Dr. Gerald Schüssel als Vorstand

Frankfurt am Main, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat derMore Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact") hat Kai Maximilian Keller mit Wirkung zum 9. September 2026 zum Alleinvorstand des Unternehmens bestellt. Er folgt auf Dr. Gerald Schüssel, dessen Vorstandsmandat planmäßig endet.

Mit Kai Maximilian Keller gewinnt More Impact einen erfahrenen Manager aus dem Life Sciences-Bereich, der die Entwicklung des Unternehmens gestalten und fortführen wird. Mittelfristig plant More Impact eine weitere Stärkung ihrer Führungsebene, um die Expansion des Unternehmens als High-Tech Medical-Hub weiter zu forcieren.

Dr. Gerald Schüssel wird bis Ende November 2026 planmäßig bei der Gesellschaft tätig bleiben und seinen Nachfolger bei der Einarbeitung sowie der geordneten Übergabe der laufenden Themen begleiten.

Der Aufsichtsrat dankt Dr. Gerald Schüssel für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren.

Über dieMoreImpactAG



Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: More Impact AG Mörfelder Landstraße 277 b 60598 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 69 38076661 E-Mail: info@moreimpactag.de Internet: https://moreimpactag.de ISIN: DE000A1PG979, DE000A40ZTM3 WKN: A1PG97 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 529900Q0OR2CA082QN74 EQS News ID: 2396030

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