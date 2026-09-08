EQS-News: TCL erhält auf der IFA 2026 über 30 internationale Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Display, KI und Smart Living

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TCL erhält auf der IFA 2026 über 30 internationale Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Display, KI und Smart Living



08.09.2026 / 19:20 CET/CEST

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BERLIN, 8. September 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik und die weltweite Nummer 1 unter den Marken für Mini-LED- und Ultra-Large-Fernseher[1], gab bekannt, dass es auf der IFA 2026 mehr als 30 Auszeichnungen erhalten hat, darunter sieben „IFA Innovation-Award-Honoree"-Auszeichnungen und fünf „Global Product Technology Innovation Awards". Zu den IFA-Auszeichnungen kommen zahlreiche Medienauszeichnungen von führenden Technologie-Medien wie Android Authority, TechRadar, Tom's Guide und What Hi-Fi? hinzu.

An der Spitze der preisgekrönten Produktpalette stand der Fernseher TCL X11L SQD-Mini LED, der auf der IFA 2026 sowohl den Android Authority's IFA Breakthrough 2026 Award als auch den Tom's Guide's Best in Show Award erhielt – eine Anerkennung für seine SQD-Mini LED-Technologie der nächsten Generation. Der Fernseher TCL C8L SQD-Mini LED wurde für seine fortschrittliche Display-Technologie und sein raffiniertes Design mit dem IFA Innovation Award Honoree ausgezeichnet. Der TCL X3 Series OLED+ Gaming Monitor erhielt aufgrund seines extrem hohen Kontrasts, seiner Bildwiederholraten und seines ansprechenden Designs ebenfalls die Auszeichnung Honoree. Im Bereich der Smartphones, angeführt vom Flaggschiff P80 Ultra, gewann die ultraschlanke TCL P80 Serie den Android Authority's Best of IFA 2026 Award, wobei das P80 Ultra für sein in seiner Klasse führendes Kamerasystem, sein Display und sein Design eine separate Auszeichnung als Honoree des IFA Innovation Award erhielt. Im Bereich der Smart-Brillen wurde die RayNeo iO Smart-Brille für ihren integrierten KI-Assistenten mit dem IFA Innovation Award Honoree ausgezeichnet, während die RayNeo GT Max AR-Brille für ihr weltweit erstes Dolby Vision-zertifiziertes AR-Erlebnis sowohl den IFA Innovation Award Honoree als auch den Global Product Technology Innovation Award erhielt.

Die Innovationen von TCL erstrecken sich über den gesamten Bereich des vernetzten Zuhauses und basieren auf einem zunehmend KI-gestützten Produktportfolio. Die Klimaanlage TCL Solar Series , der Kühlschrank der TCL TwinMag Prime Fresh Series sowie der Familienbegleiter-Roboter TCL heyAiMe wurden jeweils mit einem Global Product Technology Innovation Award ausgezeichnet, während der TCL 5G AI CPE X5 Router für seine besonders umfassenden agentenbasierten Funktionen die Auszeichnung IFA Innovation Award Honoree erhielt.

Über Produktinnovationen hinaus trägt TCL zur Weiterentwicklung von Branchenstandards bei. TCL und der TÜV Rheinland haben gemeinsam das Whitepaper SQD-Mini-LED-Display Industry veröffentlicht, in dem ein systematischer Rahmen zur Bewertung der Displayleistung unter verschiedenen realen Betrachtungsbedingungen vorgestellt wird. TCL erhielt außerdem als weltweit erstes Unternehmen die Zertifizierung SGS Natural Light Visual Comfort, die auf einer gemeinsam mit SGS entwickelten Norm basiert. Zusammen unterstreichen diese Auszeichnungen, Zertifizierungen und Brancheninitiativen das umfassende Engagement von TCL, Technologien der nächsten Generation voranzutreiben und intelligentere, intuitivere Erlebnisse in den Alltag zu bringen.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, darunter Fernseher, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, Smart-Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr.

[1] Als „ultra-groß" gelten Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 85 Zoll und mehr.

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