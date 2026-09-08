EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.09.2026 / 09:34 CET/CEST
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Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.
Date of transaction: 07 Sep 2026
Person obliged to notify: N.R. Rentrop
Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce: 27182121
Place of residence: AMSTERDAM
Distribution in numbers
|Type of share
|Number of shares
|Number of voting rights
|Capital interest
|Voting rights
|Manner of disposal
|Settlement
|Gewoon aandeel
|0,00
|0,00
|Reëel
|Reëel
|Rechtstreeks
|Gewoon aandeel
|2.550.000,00
|2.550.000,00
|Reëel
|Reëel
|Rechtstreeks
|In contanten
Distribution in percentages
|Type
|Total holding
|Directly real
|Directly potential
|Indirectly real
|Indirectly potential
|Kapitaalbelang
|10,00 %
|10,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|Stemrecht
|10,00 %
|10,00 %
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|0,00 %
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|LEI Code:
|52990050T51W55KK4X45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2395744 08.09.2026 CET/CEST