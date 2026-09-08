EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.09.2026 / 09:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.

Date of transaction: 07 Sep 2026

Person obliged to notify: N.R. Rentrop

Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

Registration Chamber of Commerce: 27182121

Place of residence: AMSTERDAM

Distribution in numbers

Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Rechtstreeks Gewoon aandeel 2.550.000,00 2.550.000,00 Reëel Reëel Rechtstreeks In contanten

Distribution in percentages

Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly potential Kapitaalbelang 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Stemrecht 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 146 90461 Nürnberg Deutschland Internet: www.adpeppergroup.com LEI Code: 52990050T51W55KK4X45

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395744 08.09.2026 CET/CEST