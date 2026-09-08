EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.09.2026 / 09:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.

Date of transaction: 07 Sep 2026

Person obliged to notify: N.R. Rentrop

Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

Registration Chamber of Commerce: 27182121

Place of residence: AMSTERDAM

Distribution in numbers

Type of shareNumber of sharesNumber of voting rightsCapital interestVoting rightsManner of disposalSettlement
Gewoon aandeel0,000,00ReëelReëelRechtstreeks 
Gewoon aandeel2.550.000,002.550.000,00ReëelReëelRechtstreeksIn contanten

Distribution in percentages

TypeTotal holdingDirectly realDirectly potentialIndirectly realIndirectly potential
Kapitaalbelang10,00 %10,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stemrecht10,00 %10,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.adpeppergroup.com
LEI Code:52990050T51W55KK4X45
Ende der MitteilungEQS News-Service

2395744 08.09.2026 CET/CEST

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