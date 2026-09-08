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Friedrich Vorwerk Group SE: Rekordgewinne durch den rasanten Ausbau der deutschen Stromnetze

DZ BANK · Uhr
Thema: WasserstoffInfrastruktur
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Friedrich Vorwerk Group SE: Rekordgewinne durch den rasanten Ausbau der deutschen Stromnetze


Nach einem außerordentlich starken ersten Halbjahr hob der Vorstand von der Friedrich Vorwerk Group SE Mitte August die EBITDA-Ziele für das Gesamtjahr 2026 auf 180 bis 200 Millionen Euro an. Die Umsatzerwartung blieb dabei stabil. Der Konzern sitzt aktuell auf einem Auftragsbestand von über einer Milliarde Euro.

Das Fundament der Energiewende

Wenn in Deutschland über die Energiewende gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf Windräder und Solarparks. Doch die eigentliche Flaschenhals-Problematik liegt in der Infrastruktur: Der grüne Strom muss vom windreichen Norden in den industriellen Süden transportiert werden, während das Gasnetz zunehmend für den Transport von Wasserstoff vorbereitet werden muss. Genau an dieser neuralgischen Schnittstelle operiert die Friedrich Vorwerk Group SE, ein hochspezialisierter Lösungsanbieter für die Energieinfrastruktur.



Discount 60 2027/09: Basiswert Friedrich Vorwerk Group

DN4UAR
Quelle: DZ BANK: Geld 08.09. 10:30:18, Brief 08.09. 10:30:18
51,42 EUR 51,52 EUR -0,43% Basiswertkurs: 70,65 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:16:26
Max Rendite 16,46% Discount in % 27,08%
Abstand zum Cap in % -15,07% Max Rendite in % p.a. 15,72% p.a.
Cap 60,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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