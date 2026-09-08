Friedrich Vorwerk Group SE: Rekordgewinne durch den rasanten Ausbau der deutschen Stromnetze

Nach einem außerordentlich starken ersten Halbjahr hob der Vorstand von der Friedrich Vorwerk Group SE Mitte August die EBITDA-Ziele für das Gesamtjahr 2026 auf 180 bis 200 Millionen Euro an. Die Umsatzerwartung blieb dabei stabil. Der Konzern sitzt aktuell auf einem Auftragsbestand von über einer Milliarde Euro.

Das Fundament der Energiewende Wenn in Deutschland über die Energiewende gesprochen wird, richtet sich der Blick meist auf Windräder und Solarparks. Doch die eigentliche Flaschenhals-Problematik liegt in der Infrastruktur: Der grüne Strom muss vom windreichen Norden in den industriellen Süden transportiert werden, während das Gasnetz zunehmend für den Transport von Wasserstoff vorbereitet werden muss. Genau an dieser neuralgischen Schnittstelle operiert die Friedrich Vorwerk Group SE, ein hochspezialisierter Lösungsanbieter für die Energieinfrastruktur.



Discount 60 2027/09: Basiswert Friedrich Vorwerk Group DN4UAR Quelle: DZ BANK: Geld 08.09. 10:30:18, Brief 08.09. 10:30:18 51,42 EUR 51,52 EUR -0,43% Basiswertkurs: 70,65 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:16:26 Max Rendite 16,46% Discount in % 27,08% Abstand zum Cap in % -15,07% Max Rendite in % p.a. 15,72% p.a. Cap 60,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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