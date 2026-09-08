Gasspeicher-Füllstände historisch niedrig - Verband warnt vor kaltem Winter

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Der Gasspeicher-Verband INES warnt angesichts historisch niedriger Füllstände vor Engpässen bei der Erdgasversorgung im kommenden Winter. Die deutschen Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt, teilte die Initiative Energien Speichern (INES) am Dienstag in Berlin mit. Dies ‌sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren. Vor einem Jahr habe der Füllstand rund 71 Prozent betragen.

Den Szenarien ⁠des Verbandes ⁠zufolge kann technisch bis zum 1. November noch ein Füllstand von rund 77 Prozent erreicht werden. Dafür müsste sich das Befüllungstempo jedoch erheblich erhöhen. In den verbleibenden zwei Monaten müsste mehr Gas eingespeichert werden als in den vergangenen drei Monaten zusammen. Ein Füllstand von 77 Prozent wäre laut dem Verband ‌bei normalen Wintertemperaturen ausreichend, um die Versorgung zu ‌gewährleisten. "Bei extrem kalten Temperaturen reicht ein Füllstand von rund 77 Prozent hingegen nicht aus", sagte INES-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. Dann könne es im Januar zu Unterdeckungen kommen.

Die im ⁠Vergleich zu den Vorjahren geringe Befüllung der Gasspeicher ist seit Monaten ein Thema. ‌Als Grund für die schleppende Einspeicherung nennt ⁠der Verband die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auf die sich der Iran-Krieg auswirkt. Nach der Sperrung der Meerenge von Hormus gestiegene Gaspreise und ein teilweise negativer sogenannter Sommer-Winter-Spread machten die Einspeicherung für Marktakteure unattraktiv. Erdgas für ‌den kommenden Winter ist damit günstiger ⁠als solches, das jetzt gekauft und eingelagert ⁠werden müsste. INES fordert daher ein Maßnahmenpaket, das unter anderem eine Senkung von Speicherkosten vorsieht.

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht indes bislang keinen Anlass, an der Versorgungssicherheit zu zweifeln. Das Ministerium verweist auf neue Terminals für Flüssigerdgas (LNG) und Pipeline-Lieferungen aus Norwegen und lehnt staatliche Eingriffe ab.

INES ist der Interessenverband der deutschen Erdgas- und Wasserstoffspeicherbetreiber. Seine 17 Mitglieder repräsentieren nach eigenen Angaben über 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten und haben ein wirtschaftliches Interesse an einer hohen ⁠Auslastung der Anlagen.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)