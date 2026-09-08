Hohe Energiepreise belasten europäische Aktienmärkte

Frankfurt, 08. Sep (Reuters) - An ⁠den Aktienmärkten in Europa sind Anleger angesichts der gestiegenen Preise für Öl und Gas in Deckung gegangen. Der Dax gab am Dienstag in der Spitze knapp ein Prozent auf bis zu 25.800 Punkte nach, der EuroStoxx50 rutschte gut ein halbes Prozent auf bis zu 6362 Zähler ab. Der Brent-Ölpreis kletterte wieder in Richtung der 100-Dollar-Marke und befeuerte die Furcht vor einer hartnäckigen Inflation und steigenden Zinsen.

"Die Anleger treten auf die Bremse und ‌warten vor den wichtigen Entscheidungen und Konjunkturdaten am Ende der Woche zunächst ab", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Der Ölpreis bleibt damit das Fieberthermometer der Aktienmärkte." An den Finanzmärkten gilt es bereits als ausgemachte Sache, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den ⁠zum Steuern des geldpolitischen ⁠Kurses wichtigen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 2,50 Prozent hochsetzen wird. "Weitaus wichtiger sind die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zur weiteren Zinspolitik sowie Inflationsbekämpfung", sagte Molnar.

Wenige Tage später werde wohl auch die US-Notenbank an der Zinsschraube drehen. Vor diesem Hintergrund warteten Investoren mit Spannung auf die am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten. Der zuletzt unerwartet stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte die Zinsspekulationen angetrieben. Händler preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent für eine Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Monat ein. Der Dollar-Index blieb dennoch unter Druck und notierte 0,2 Prozent schwächer bei 98,98 ‌Punkten. Dazu trug auch der japanische Yen bei, der zum Dollar auf ein Sieben-Monats-Hoch ‌kletterte.

GASPREIS AUF MEHRJAHRES-HOCH

Am Rohölmarkt zog angesichts der Spannungen im Nahen Osten der Preis für die Nordseesorte Brent um bis zu 2,5 Prozent auf 99,46 Dollar je Fass. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um 3,6 Prozent auf bis zu 94,73 Dollar. Investoren fürchteten Lieferengpässe, nachdem es zuletzt wieder zu gegenseitigen ⁠Angriffen der USA und des Iran gekommen war. Zugleich zogen die Preise an, nachdem das saudiarabische Energieministerium Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Energieanlagen ‌des Landes gemeldet hatte.

Der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten und niedrige ⁠Füllstände der Gasspeicher katapultierten zudem die Gaspreise in Europa auf den höchsten Stand seit Januar 2023. Der europäische Gas-Future zog in der Spitze um drei Prozent auf bis zu 75,60 Euro je Megawattstunde (MWh). Niedrige Lagerbestände in Europa befeuerten zudem die Sorgen über Versorgungsengpässe im Winter. Laut Daten von Gas Infrastructure Europe sind die europäischen Gasspeicher derzeit zu 66,90 Prozent gefüllt. Der ‌deutsche Gasspeicherverband Ines warnte angesichts historisch niedriger Füllstände vor Engpässen bei der ⁠Erdgasversorgung im kommenden Winter.

NOVARTIS MIT REKORD-KURSSTURZ

Bei den Einzelwerten steuerte Novartis ⁠auf den bislang größten Tagesverlust seiner Geschichte zu, nachdem der Schweizer Pharmakonzern innerhalb weniger Tage den zweiten herben Rückschlag bei der Medikamentenentwicklung verkraften musste. Die Titel stürzten in der Spitze mehr als zehn Prozent ab, nachdem Novartis einen Fehlschlag in einer entscheidenden Phase-III-Studie mit dem Hoffnungsträger Del-Desiran zur Behandlung einer seltenen Muskelerkrankung gemeldet hatte. Erst Ende vergangener Woche hatte der Konzern das Scheitern eines wichtigen Cholesterinmedikaments bekannt gegeben.

Größter Dax-Verlierer war Infineon mit einem Kursverlust von mehr als vier Prozent. Hintergrund sei die Herabstufung der Aktie durch Morgan Stanley auf "Equal-weight" von zuvor "Overweight", sagte ein Händler. Nach einer Hochstufung griffen Anleger dagegen beim Gabelstapler-Hersteller Kion zu und trieben die Titel zeitweise mehr als sieben Prozent nach oben. Die US-Bank Citigroup setzte die Aktie auf "Buy" von zuvor "Neutral" und verwies auf einen möglichen Wendepunkt im Zyklus ⁠der Industriefahrzeuge. Sorgen über die Konkurrenz aus China seien insbesondere bei hochwertigen Staplern überzogen. Ferner könne ein zunehmender Protektionismus der EU die Bedenken von Pessimisten zerstreuen.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)