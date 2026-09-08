Hohe Zahl an Opfern durch Streumunition - vor allem Zivilisten

Genf, 08. ⁠Sep (Reuters) - Durch den Einsatz von Streumunition sind im vergangenen Jahr mindestens 1063 Menschen getötet oder verletzt worden - die meisten davon in der Ukraine. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht ‌der Organisation Cluster Munition Coalition hervor. Die überwiegende Mehrheit der Opfer – 87 Prozent – waren demnach Zivilisten, rund zwei Fünftel ⁠davon Kinder. ⁠Es handele sich dabei um die dritthöchste jährliche Opferzahl, die von der Organisation seit Beginn ihrer Aufzeichnungen 2010 erfasst wurde.

Auch die Ukraine habe Streumunition eingesetzt, heißt es in dem Bericht. Das ukrainische Militär erklärt darin, es halte sich beim ‌Einsatz solcher Waffen an die Normen ‌des humanitären Völkerrechts.

Weder Russland noch die Ukraine hat das internationale Übereinkommen zum Verbot dieser Waffen unterzeichnet. Streumunition explodiert in der Luft und ⁠verteilt zahlreiche kleinere Sprengkörper über ein weites Gebiet, wobei nicht ‌explodierte Bomblets eine lang anhaltende ⁠Gefahr darstellen.

Iran, Myanmar, Russland, Thailand und die Ukraine – allesamt keine Vertragsstaaten des Abkommens – setzten im Berichtszeitraum Streumunition ein, wie aus dem Bericht hervorgeht, der seit 2010 Opferzahlen ‌erfasst. Zudem wurden Hinweise auf ⁠eine Neuproduktion in neun Ländern ⁠gefunden, darunter China, Israel, Nordkorea, Russland und Südkorea.

Das Rote Kreuz ruft weitere Staaten dazu auf, dem Übereinkommen beizutreten. "Wir brauchen eine größere Gruppe von Staaten und die meisten großen Militärmächte, die sich dieser Konvention anschließen", sagte Fahad Ahmed, Rechtsberater beim Roten Kreuz. Mitte September findet in Laos eine Konferenz zur Überprüfung des Vertrags statt.

(Bericht von Olivia Le Poidevin; ⁠geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)