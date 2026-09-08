Huthi-Rebellen greifen saudi-arabische Aramco-Anlagen an

Kairo/Dubai, 08. ⁠Sep (Reuters) - Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben am Dienstag nach eigenen Angaben bei einem großangelegten Einsatz saudi-arabische Energieanlagen des Ölkonzerns Aramco angegriffen. Bei den Attacken mit Drohnen und ballistischen ‌Raketen auf vier Städte im Süden des Landes wurden nach Angaben Saudi-Arabiens mindestens 73 Menschen verletzt. Zudem brachen in ⁠mehreren ⁠Energieanlagen Brände aus, wie das saudi-arabische Energieministerium mitteilte. Ein Militärsprecher der vom Iran unterstützten Rebellen sprach von einer "breit angelegten Operation".

Der Sprecher des saudi-arabischen Militärbündnisses, Oberst Turki al-Malki, erklärte auf der Plattform X, die Koalition ‌werde alle notwendigen militärischen Maßnahmen ergreifen, ‌um die Miliz entschlossen zu bekämpfen. Die Angriffe schürten Sorgen über eine Ausweitung des Konflikts mit dem Iran zu ⁠einem regionalen Krieg und ließen die Ölpreise auf den ‌höchsten Stand seit mehr als ⁠sechs Wochen steigen. Der Iran hatte gewarnt, dass die Energieinfrastruktur in der Golfregion nach gegenseitigen Angriffen auf Schiffe am vergangenen Wochenende gefährdet sei.

Der Konflikt ‌mit dem Iran schwelt ⁠seit sechs Monaten, nachdem die ⁠USA und Israel am 28. Februar angegriffen hatten, um das Atomprogramm Teherans zu stoppen. Die Huthi-Rebellen, die weite Teile des Jemen kontrollieren, greifen Saudi-Arabien seit der Ausrufung einer Seeblockade im Juli an. Die anhaltenden Störungen der Schifffahrt im Roten Meer und der Straße von Hormus belasten zudem die weltweiten Rohstoffmärkte.

(Bericht ⁠von Nayera Abdallah, Enas Alashray und Nayera AbdallahBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)