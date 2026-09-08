Infineon unter Druck, ASML mit Rückenwind, Robinhood wird Banker

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Infineon – Analysten drehen ihre Einschätzung

Gestern noch eine Hochstufung, heute folgt bereits der nächste Dämpfer für Infineon. Warum Morgan Stanley beim Halbleiterzyklus vorsichtiger wird und weshalb die KI-Story bei Infineon trotzdem spannend bleibt.

ASML – TSMC und Samsung setzen auf die nächste Chip-Generation

High-NA-EUV rückt immer näher an die breite Serienfertigung. Welche Rolle TSMC, Samsung und Intel dabei spielen und warum die neuen Zusagen für ASML langfristig besonders wichtig sein könnten.

Robinhood – Vom Neobroker zum IPO-Banker

Robinhood erhält beim geplanten Börsengang von Oura sein erstes Underwriting-Mandat. Ein kleiner Platz im Konsortium – aber möglicherweise ein großer strategischer Schritt für das Geschäftsmodell.