IRW-News: ACCESS Newswire: TripGift startet seine globale Reise-Value-Plattform der nächsten Generation

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: TripGift startet seine globale Reise-Value-Plattform der nächsten Generation

Die Plattform mit 103 Währungen vereint globale Reisegutscheine, Prämien, Incentives, programmierbare Werbegutscheine und die Einlösung von Reisegutschriften in mehr als 180 Ländern.

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 8. September 2026 / TripGift, die mehrfach preisgekrönte globale Reise-Wertplattform, gab heute die Einführung ihrer Plattform der nächsten Generation bekannt, die Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, Reisevorteile in Kunden-, Partner- und Mitarbeiterprogramme zu integrieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85738/TripGift_09.08.26_DEprcom.001.png

Aufbauend auf den etablierten globalen Funktionen von TripGift für Reisegeschenke und -einlösungen vereint die Plattform ihre acht eigenen Reisegeschenkmarken, die Travel Value API, zweckgebundene Werbegutscheine und die Plattform zur Einlösung von Reiseleistungen.

Die marktführende Plattform von TripGift ermöglicht den Kauf von Reisegutscheinen in 103 Währungen und deren Einlösung in mehr als 180 Ländern, mit Zugang zu über 2,9 Millionen Buchungsoptionen für Reisen und Lifestyle-Angebote, darunter 2,8 Millionen Unterkünfte, 600 Fluggesellschaften, 30.000 Mobilitätsstandorte, 50.000 Touren und Aktivitäten sowie 65.000 Live-Veranstaltungen.

Über spezialisierte Buchungsmaschinen und dynamische Paketangebote können Empfänger Flüge, Übernachtungen, Mietwagen, Bodentransporte, Touren, Aktivitäten und Veranstaltungen einlösen, darunter auch Event + Hotel- und Event + Hotel + Flug-Pakete. Apple Pay und Google Pay sorgen zusammen mit den weltweit gängigen Zahlungsmethoden für einen schnellen und sicheren Bezahlvorgang.

Die Einführung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen weiterhin in flexible Prämien und Reiseanreize investieren. Laut der 2026er Studie der Incentive Research Foundation rechnen fast 70 % der nordamerikanischen Unternehmen und knapp 60 % der europäischen Unternehmen im Jahr 2026 mit einer zunehmenden Nutzung von Geschenkgutscheinen, während 75 % der Einkäufer von Incentive-Reisen davon ausgehen, dass die Budgets mit der Inflation Schritt halten oder diese sogar übersteigen werden.

Mit den zweckgebundenen Werbegutscheinen von TripGift können Unternehmen programmierbare Reiseguthaben ausstellen, die auf bestimmte Reiseziele, Reisekategorien, Marken oder Erlebnisse zugeschnitten sind. Über die Travel Value API können Unternehmen Reiseguthaben direkt in Prämien-, Incentive-, Treue- und Werbeprogramme integrieren.

Aufbauend auf einer API-First-Architektur ermöglicht TripGift Finanzinstituten, Treueprogramm-Anbietern, Versicherern, Einzelhändlern, Arbeitgebern, Fluggesellschaften, Tourismusorganisationen und globalen Marken, Reiseguthaben in großem Maßstab einzusetzen.

Dies ist die größte Weiterentwicklung in der Geschichte von TripGift, sagte Cary George, Gründer und CEO von TripGift.

Wir haben auf unseren Grundlagen im Bereich globaler Reisegeschenke aufgebaut, um eine Plattform der nächsten Generation zu schaffen, die Geschenkkarten, Prämien, Anreize, Werbewert und die Einlösung von Reiseguthaben vereint. Sie bietet unseren Partnern mehr Flexibilität dabei, wie sie Reisen und Erlebnisse nutzen, um ihre Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu binden, zu motivieren und zu belohnen.

Unser Ziel ist es, weiterhin neu zu definieren, wie Travel Value weltweit geschaffen, verschenkt und eingelöst werden. Unsere Mission bleibt einfach: Reisen zum beliebtesten Geschenk der Welt zu machen, indem wir es einfacher gestalten, Reisen überall auf der Welt zu verschenken, zu belohnen, zu verteilen und zu erleben.

Über TripGift®

TripGift ist eine mehrfach preisgekrönte, globale Closed-Loop-Travel-Value-Plattform, die acht Reisegeschenkmarken umfasst und Travel Value APIs, zweckgebundene Werbegutscheine sowie Marktplätze für die Einlösung von Reisen in 103 Währungen und mehr als 180 Ländern bereitstellt.

Kontaktinformationen

Cary George

CEO

pr@tripgift.com

QUELLE: TripGift

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85738

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85738&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.