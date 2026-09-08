IRW-News: Copper One Resources Corp.: Redistribution: Copper One setzt Ausbau des Portfolios in Nordamerika mit Explorationsarbeiten und Bohrungen fort und identifiziert eine neue Kupfermineralisierung von bis zu 1,155 % Cu an der Oberfläche auf dem Projekt Sport in Utah

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Redistribution: Copper One setzt Ausbau des Portfolios in Nordamerika mit Explorationsarbeiten und Bohrungen fort und identifiziert eine neue Kupfermineralisierung von bis zu 1,155 % Cu an der Oberfläche auf dem Projekt Sport in Utah

VANCOUVER, BC - 4. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse von neuen Kupfer-Oberflächenproben bekannt zu geben, die im Rahmen eines ersten Erkundungsprogramms auf dem Projekt Sport (Sport oder das Projekt) im historischen San Francisco Mining District (Frisco) in Utah gesammelt wurden. Das Unternehmen erwirbt das Projekt im Rahmen seiner geplanten Übernahme von Rooinek Mining Corp. (Rooinek) (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2026).

Highlights

- Die Stichprobenahmen im Rahmen eines ersten Oberflächenprogramms mit 50 Gesteinsstichproben lieferten Werte von bis zu 1,155 % Cu (SP002) und enthielten sichtbaren Malachit und Chalkopyrit (Tabelle 1, Abbildung 2).

- Der vorläufigen Interpretation des Unternehmens zufolge tritt die Kupfer-Silber-Mineralisierung entlang von Verwerfungen und anderen strukturellen Leitungen innerhalb eines geologischen Milieus auf, das sich durch eine brekzien- und intrusionsgebundene Kupfermineralisierung auszeichnet.

- Die Ergebnisse untermauern die These des Unternehmens, dass die unzureichend erkundeten Randbereiche des Kupfertrends Frisco eine weitere Exploration rechtfertigen. Das Projekt Sport liegt im Streichen des Kupfer-Gold-Projekts Cactus von Hawk Resources (ASX: HWK).

- Nächste Schritte: erweiterte Oberflächenprobenahmen, geologische Kartierungen und geophysikalische Messungen, um die Suche gezielt auf eine mögliche intrusive Kupferquelle auszurichten, sowie Analyse des Goldgehalts aller Erkundungsproben anhand Brandprobe.

David Greenway, President und CEO von Copper One, sagt dazu: Diese ersten Ergebnisse tragen zur weiteren Abgrenzung günstiger Explorationszonen auf dem äußerst höffigen Projekt Sport bei; die Oberflächenproben im Rahmen unseres ersten Erkundungsprogramms lieferten Werte von bis zu 1,155 % Kupfer. Die Ermittlung einer Kupfermineralisierung dieser Größenordnung an der Oberfläche bietet einen soliden Ausgangspunkt für systematische Anschlussexplorationsarbeiten. Wir beabsichtigen nun, unsere Probenahmen, Kartierungen und geophysikalischen Arbeiten auszuweiten, um ein besseres Verständnis der geologischen Faktoren der Mineralisierung zu erlangen und das Potenzial für ein größeres intrusionsgebundenes Kupfersystem bei Sport zu bewerten.

Erkundungsprogramm

Im Zuge der ersten Erkundungsarbeiten bei Sport entnahmen die geologischen Berater 50 Gesteinsstichproben (SP001 bis SP050) aus Ausbissen an der Oberfläche. Mehrere Proben lieferten anomale Kupferwerte, allen voran 1,155 % Cu in Probe SP002 und 0,819 % Cu in Probe SP044. In den mineralisierten Ausbissen wurden Malachit und Chalkopyrit festgestellt. Der vorläufigen Interpretation des Unternehmens zufolge tritt die Mineralisierung entlang von Verwerfungen, Brekzien, anderen strukturellen Leitungen und Rändern kleiner jüngerer Intrusivkörper auf.

Copper One plant, die Abdeckung der Oberflächenprobenahmen zu erweitern und zu bewerten, ob die beobachtete Mineralisierung Vektoren in Richtung einer verborgenen intrusiven Quelle der Kupfermineralisierung liefert. Nach Ansicht des Unternehmens rechtfertigen die strukturellen Gegebenheiten und die festgestellte Mineralisierung eine weitere Prüfung des breiteren Kupfertrends Frisco. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die Randbereiche des Kupfertrends Frisco noch weitgehend unerkundet sind, und ist ermutigt von den Ergebnissen dieses ersten Erkundungsprogramms.

Tabelle 1: Ergebnisse ausgewählter Stichproben aus dem Projekt Sport

Probe Kupfer (Cu) Silber (Ag) Anmerkungen

SP002 1,155 % 0,820 g/t Höchstes Cu-Ergebnis

SP044 0,819 % 3,44 g/t Zweithöchstes Cu-Ergebnis

SP016 0,0269 % 0,308 g/t Anomaler Cu-Gehalt

SP032 0,00845 % 1,675 g/t Erhöhter Ag-Gehalt

SP046 0,00780 % 0,051 g/t Anomaler Cu-Gehalt

SP004 0,00673 % 0,042 g/t Anomaler Cu-Gehalt

SP010 0,00535 % 0,024 g/t Anomaler Cu-Gehalt

Hinweis: Der Kupfergehalt in SP002 wurde von ALS mit der Erzgehaltmethode Cu-OG62 ermittelt, nachdem die anfängliche Analyse einen Wert von mehr als 10.000 ppm Cu lieferte. Der Wert von 8.190 ppm Cu (0,819 % Cu) in SP044 wurde anhand ME-MS61L ermittelt.

Kupfermarkt

Die Ergebnisse aus dem Projekt Sport werden zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem sich der Kupfermarkt besonders stark zeigt. Am 26. August 2026 erreichte der Kupferpreis im Intraday-Handel einen Wert von mehr als 6,7775 US$ pro Pfund und damit einen Rekordstand, was die immer stärkeren Fundamentaldaten für das Metall unterstreicht. Die Kupfernachfrage wird nach wie vor von zunehmenden Investitionen in die Elektrifizierung, Stromnetzinfrastruktur, erneuerbare Energie und KI-Rechenzentren getragen, während die Besorgnis bezüglich einer zukünftigen Versorgung aus Minen die strategische Bedeutung von Kupfer bekräftigt. Dieses Marktumfeld unterstreicht die wachsende Notwendigkeit der Exploration und Erschließung neuer Kupferprojekte in Nordamerika.

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Abbildung 1: Entwicklung des Kupferpreises im Jahr 2026. Die aktivsten COMEX-Terminkontrakte für Kupfer haben 2026 um rund 17 % zugelegt und am 26. August 2026 einen neuen Intraday-Rekordstand von 6,7775 US$ pro Pfund erreicht (Quelle: COMEX).

David Greenway, President und CEO von Copper One, fügt hinzu: Dass Kupfer am 26. August ein neues Intraday-Rekordniveau von 6,7775 US$ pro Pfund erreichte, ist ein Grund mehr dafür, warum wir uns auf den Aufbau eines Portfolios von Kupfer-Assets in Nordamerika konzentrieren. Kupfer wird für Stromnetze, die Elektrifizierung und die rasant wachsenden Infrastrukturanforderungen von KI und Rechenzentren zunehmend unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund halten wir den jetzigen Zeitpunkt für besonders wichtig, um neue Kupferentdeckungen zu erkunden, und die ersten Ergebnisse bei Sport bieten uns eine weitere Möglichkeit, genau dies zu tun.

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Abbildung 2: Geologie und Standorte der Erkundungsproben auf dem Projekt Sport. Geologische Karte des Projekts Sport mit den 108 zusammenhängenden Erzgang-Bergbauclaims, den Standorten der Gesteinsstichproben SP001 bis SP050 sowie den kartierten Verwerfungen, Brekzienzonen, Alterationen und vornehmlichen Intrusivkörpern.

Über das Projekt Sport

Das Projekt Sport besteht aus 108 zusammenhängenden nicht patentierten Erzgang-Bergbauclaims mit rund 1.902 Acres (770 Hektar) Grundfläche im historischen San Francisco (Frisco) Mining District auf vom U.S. Bureau of Land Management (BLM) verwalteten Flächen in Beaver County im Westen von Utah. Das Projekt liegt im Streichen des Kupfer-Gold-Projekts Cactus, das von Hawk Resources (ASX: HWK) erkundet wird. Oberflächenkartierungen haben zur Identifizierung weitläufiger magmatischer-hydrothermaler Brekzien, Alteration und struktureller Merkmale geführt, die die Interpretation unterstützen, dass die oberflächennahe, brekziengebundene Mineralisierung mit einem intrusionsgebundenen Kupfersystem in Zusammenhang stehen könnte.

Probenaufbereitung und -analyse

Die 50 Gesteinsstichproben wurden bei der Einrichtung von ALS in Reno (Nevada) zur Probenaufbereitung eingereicht, wobei die Analysearbeiten in der Einrichtung von ALS in Vancouver (British Columbia) erfolgten. Die Proben wurden der ALS-Methode ME-MS61L, einem Aufschluss aus vier Säuren mit ICP-MS-Analyse, unterzogen. Proben, die Kupferwerte oberhalb des Analysebereichs lieferten, wurden mittels der ALS-Methode Cu-OG62, einer Erzgehalt-Aufschlussmethode mit vier Säuren, erneut untersucht. Probe SP002 ergab 1,155 % Cu anhand Cu-OG62. Stichproben haben von Natur aus selektiven Charakter und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Konzessionsgebiet.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom ist ein für das Unternehmen tätiger, nicht unabhängiger beratender Geologe und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein Porphyr-Kupferprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt in Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit Potenzial für Kupfer-, Zink-, Silber- und Goldmineralisierung, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion wird Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah, womit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorationsprojekten erweitert wird.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne geologische Modellierung weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Schaffung von Aktionärswert durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der geplanten Übernahme von Rooinek Mining Corp. (die geplante Transaktion) und des Projekts Sport; des Abschlusses und des Zeitplans der geplanten Transaktion; der Pläne des Unternehmens, zusätzliche Oberflächenprobenahmen, geologische Kartierungen und geophysikalische Messungen auf dem Projekt Sport durchzuführen; des Abschlusses und der Ergebnisse der Goldanalyse von Proben mittels Brandprobe, die im Rahmen des Erkundungsprogramms entnommen wurden; der Interpretation geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; des Potenzials der an der Oberfläche identifizierten Mineralisierung, Hinweise auf zusätzliche oder verborgene Kupfermineralisierungen zu liefern; des potenziellen Vorhandenseins eines intrusionsgebundenen Kupfersystems; der Identifizierung und Priorisierung zukünftiger Explorationsziele; sowie der zukünftigen Explorationspläne und -aktivitäten des Unternehmens auf dem Projekt Sport.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion erfüllt werden; dass die erforderlichen behördlichen, unternehmensinternen und sonstigen Genehmigungen eingeholt werden; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle und technische Ressourcen verfügt, um seine geplanten Explorationsaktivitäten durchzuführen; dass Auftragnehmer, Personal und Ausrüstung bei Bedarf zur Verfügung stehen; dass die ausstehenden Ergebnisse der Goldanalyse mittels Brandprobe innerhalb der erwarteten Fristen vorliegen werden; und dass geologische, geochemische und geophysikalische Informationen so interpretiert werden können, dass sie zur Identifizierung und Priorisierung künftiger Explorationsziele beitragen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen werden kann; die Unfähigkeit, erforderliche behördliche, unternehmensinterne oder sonstige Genehmigungen zu erhalten; Änderungen der Bedingungen oder des Zeitplans der geplanten Transaktion; Explorationsergebnisse, die die aktuellen geologischen Interpretationen des Unternehmens nicht stützen; die Möglichkeit, dass bei Anschlussexplorationsarbeiten keine wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung identifiziert wird; Unsicherheiten hinsichtlich der Kontinuität, der Ausmaße, des Gehalts und der Geometrie der Mineralisierung; Risiken, die der Mineralexploration innewohnen; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Finanzmärkten; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage.

Der Erwerb des Projekts Sport durch das Unternehmen steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der geplanten Übernahme von Rooinek Mining Corp., einschließlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und, soweit erforderlich, der Einholung der entsprechenden börsen- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Übernahme wie vorgesehen oder überhaupt vollzogen wird. Es kann auch nicht gewährleistet werden, dass die Ergebnisse des Erkundungsprogramms Aufschluss über das Vorhandensein, die Kontinuität, die Ausdehnung oder den Gehalt der Mineralisierung an anderen Stellen des Projekts Sport geben oder dass die geplanten Anschlussexplorationsarbeiten zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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