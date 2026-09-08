IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Bis zu 500.000 traumatische Rückenmarksverletzungen pro Jahr Wie NurExone mit neuen Studiendaten einen Milliardenmarkt ins Visier nimmt

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Bis zu 500.000 traumatische Rückenmarksverletzungen pro Jahr Wie NurExone mit neuen Studiendaten einen Milliardenmarkt ins Visier nimmt

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Neue Daten stützen das ExoPTEN von NurExone weiter: Gewebeanalysen aus einem Tiermodell zeigen eine signifikant höhere Anzahl von MBP-positiven Zellen bei behandelten Tieren. Die Ergebnisse liefern zusätzliche präklinische Beweise für eine potenzielle neuroprotektive Wirkung und könnten die weitere Entwicklung von ExoPTEN hin zu klinischen Tests unterstützen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erleiden weltweit jedes Jahr zwischen 250.000 und 500.000 Menschen eine traumatische Rückenmarksverletzung, die am häufigsten durch Verkehrsunfälle, Stürze oder Sportverletzungen verursacht wird. Trotz der hohen Zahl von Betroffenen gibt es derzeit keine zugelassene Therapie, die eine gezielte Regeneration des verletzten Rückenmarks ermöglicht. Die Behandlung konzentriert sich daher primär auf die Akutversorgung, Stabilisierung, gegebenenfalls chirurgische Eingriffe und die anschließende Rehabilitation. Je nach Marktdefinition schätzen Analysten, dass die globale Behandlungslandschaft für Rückenmarksverletzungen bis zum Ende des Jahrzehnts ein Volumen zwischen 7 und 12 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit jährlichen Wachstumsraten von knapp unter 5 % bis etwa 7 %.

Das Segment der regenerativen Medizin für Rückenmarksverletzungen entwickelt sich deutlich schneller, wenn auch von einer kleineren Basis aus. Hier erwarten Marktforscher jährliche Wachstumsraten von rund 30 %, angetrieben durch eine zunehmende klinische Forschungsaktivität im Bereich von Zell- und Gentherapien sowie exosomenbasierten Ansätzen.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichte das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) Mitte August 2026 neue präklinische Gewebeanalysedaten für seinen therapeutischen Kandidaten ExoPTEN. Die Daten sollen die zuvor berichtete funktionelle Erholung, die in einem Tiermodell beobachtet wurde, wissenschaftlich untermauern.

Die neuen Daten: Myelin als Marker für die Nervenerholung

Bereits im März 2025 hatte NurExone über eine verbesserte funktionelle Erholung bei Tieren berichtet, die nach einer akuten Rückenmarksverletzung mit ExoPTEN behandelt wurden. In der neuesten Analyse wurde das Rückenmarksgewebe derselben Tiere mittels Immunhistochemie auf drei Marker untersucht: NeuN (neuronale Zellkerne), NF200 (Nervenfasern) und MBP (Myelin-Basisches Protein), ein Hauptbestandteil der isolierenden Myelinschicht, die die Nervenfasern umgibt.

Zwei Monate nach der Verletzung zeigten die mit ExoPTEN behandelten Tiere in Regionen oberhalb und unterhalb der Verletzungsstelle eine signifikant höhere Anzahl MBP-positiver Zellen als die Kontrollgruppe. Der Unterschied war sowohl in der rostralen Region (kopfwärts, p=0,01) als auch in der kaudalen Region (schwanzwärts, p=0,04) statistisch signifikant. Nach Angaben des Unternehmens liefern die Ergebnisse eine zusätzliche biologische Erklärungsebene für den zuvor beobachteten funktionellen Effekt, da der Erhalt der Myelinschicht für eine effektive Signalübertragung entlang der Nervenfasern wichtig ist.

Studiendmethodik: Was genau wurde gemessen?

Für die Analyse wertete NurExone Gewebeproben aus, die im Rahmen der 2025 abgeschlossenen Wirksamkeitsstudie entnommen wurden. Drei räumlich getrennte Bereiche des Rückenmarks wurden immunhistochemisch untersucht: die Verletzungsstelle selbst sowie die angrenzenden rostralen und kaudalen Regionen. Neben dem bereits erwähnten Myelinmarker MBP erfassten die Forscher auch NeuN und NF200 als Marker für neuronale Zellkerne bzw. Nervenfasern, um ein umfassenderes Bild der Gewebestruktur nach der Verletzung zu erhalten. Nach Angaben des Unternehmens wurde der statistisch signifikante Unterschied gezielt beim Myelinmarker in den an die Verletzung angrenzenden Regionen beobachtet und nicht konsistent über alle Marker und Regionen hinweg.

Regulatorischer Entwicklungsstatus von ExoPTEN

ExoPTEN befindet sich derzeit in der präklinischen Entwicklungsphase. NurExone hat für ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen bereits den Orphan-Drug-Status der EMA (EU) erhalten. Dies kann während des weiteren Entwicklungs- und Zulassungsprozesses regulatorische Vorteile bieten, wie etwa eine verlängerte Marktexklusivität und Möglichkeiten für einen intensiveren Austausch mit den Behörden. Die neu veröffentlichten Gewebedaten sind Teil des wissenschaftlichen und regulatorischen Fundaments, mit dem das Programm auf zukünftige klinische Tests am Menschen vorbereitet werden soll.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen

https://nurexone.com/investors/#Financials_and_Filings

https://www.towardshealthcare.com/insights/spinal-cord-injury-treatment-market-sizing

https://www.rootsanalysis.com/reports/regenerative-medicine-for-spinal-cord-market.html

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/acute-spinal-cord-injury-global-market-report

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/30/3285178/28124/en/exosome-therapy-market-size-and-industry-dynamics-2026-2035-standardization-challenges-loom-over-booming-58-billion-exosome-therapy-industry.html

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