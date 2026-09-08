IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources schließt Untertagerampe ab und beginnt mit Querstollen in Richtung der Kohleflöze

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources schließt Untertagerampe ab und beginnt mit Querstollen in Richtung der Kohleflöze

Vancouver, British Columbia / 8. September 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) gibt ein technisches Update zu seinem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt. Das Unternehmen teilt mit, dass es die Untertagerampe bis zur Abbautiefe abgeschlossen hat und jetzt mit dem Querstollen beginnt, was ein wichtiger Meilenstein ist, der den Übergang von der Rampenkonstruktion zum direkten Vortrieb zu La Estrellas Kohleflözen markiert.

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Abbildung 1. Die letzten Meter an der Stirnseite der Untertagerampe

Ausbau der Verbindungsstelle und des Querstollens

Nach Fertigstellung der Untertagerampe hat das technische Team von La Estrella die Verbindung von der Untertagerampe angelegt, die nahtlos in den Querstollen zu den Kohleflözen übergeht. Der nächste Schritt ist die Installation eines senkrechten Stützbogens an der Verbindungsachse, gefolgt vom Bau eines Tunnelportals aus Stahl. Die Erweiterungen des Rampenbogens werden in diesem Portal verankert, wobei der neue Stollenansatz sicher mit der bestehenden Struktur verbunden wird, ehe mit dem Vortrieb in den zum Kohleflöz führenden Querstollen begonnen wird.

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Abbildung 2. Forges Ingenieure Emilio Gene, Projektmanager (links) und German Garcia, Senior Project Engineer (rechts), überprüfen das Design des Verbindungsabschnitts und des Querstollens.

Der Querstollen wird anfangs mit einem 12,4 m² großen TH29-Stützprofil vorangetrieben, das dem Profil entspricht, das entlang der Untertagerampe benutzt wurde. Anschließend geht der Querstollen auf ein 9,0 m² großes Stützprofil über. Dabei handelt es sich um ein leichteres, schnelleres Profil, das die Vortriebsgeschwindigkeit für den restlichen Ausbau bis zu den Kohleflözen beschleunigen soll.

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Abbildung 3. Design des Verbindungsabschnitts und des Übergangs zum Querstollen

Mit Vollgas zu den Kohleflözen

Der Querstollen ist direkt auf die übereinanderliegenden bekannten Kohleflöze auf La Estrella ausgerichtet, deren Erreichung einen wegweisenden, kurzfristigen Meilenstein auf La Estrellas Weg zum Abbau und zur Generierung von Cashflow darstellen wird, wodurch das Unternehmen seinen Kernzielen für dieses Projekt entscheidend nähergebracht wird.

Stärkung des Markt- und politischen Umfelds

Die internationalen Kohle-Referenzpreise zeigen sich weiterhin stark. Die Newcastle-FOB-Preise sind im Vergleich zu historischen Durchschnittspreisen weiterhin hoch, was ein günstiges kommerzielles Umfeld für kurzfristige Kohleerschließung untermauert.

Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass Kolumbiens kürzlicher Präsidentenwechsel erste Anzeichen für eine unterstützendere Haltung gegenüber verantwortungsvoller Ressourcenerschließung erkennen lässt. In öffentlichen Erklärungen der neuen Regierung werden Wirtschaftswachstum, Zuverlässigkeit der Energieversorgung und Stärkung von Industriesektoren betont. Das alles sind Faktoren, die sich positiv auf die Weiterentwicklung von Kohleprojekten auswirken. Diese Bedingungen unterstützen die günstige Wirtschaftlichkeit des Projekts, wenn La Estrella auf das erstmalige Erschließen der Kohleflöze zusteuert.

PJ Murphy, Chief Executive Officer von Forge Resources Corp., sagte: Die Fertigstellung der Untertagerampe ist ein wichtiger und aufregender Meilenstein für Forge Resources. Die hervorragenden Fortschritte seitens unseres erfahrenen Untertageteams haben uns bis zum Querstollen gebracht, der uns nun direkt zu den Kohleflözen bringen wird. Forge Resources arbeitet mit Vollgas an der Förderung auf La Estrella.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Emilio Gene, P.Eng., Projektleiter und Bergbauingenieur des Unternehmens, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. La Estrella umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer Kohle und Kraftwerkskohle.

Das Unternehmen hält weiters eine Option auf das Projekt Alotta, ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Im Namen des Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über die weitere Entwicklung des Projekts La Estrella, künftige Untertage-Erschließungsmaßnahmen, den möglichen Ausbau der Standortinfrastruktur, den Personalzuwachs, die erwarteten Vorteile durch Verbesserungen der Straßenanbindung, laufende Umwelt- und Wiederaufforstungsinitiativen sowie die Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

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