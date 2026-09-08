IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions gibt Ernennung von Lyle McChesney zum Strategic Advisor bekannt

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions gibt Ernennung von Lyle McChesney zum Strategic Advisor bekannt

Vancouver, BC, Kanada - Dienstag, 8. September 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) (Global Power oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Lyle McChesney zum Strategic Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr McChesney wird Global Power Solutions mit seinem umfangreichen Know-how auf dem Gebiet der Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Anlagenwartung und Industriesysteme unterstützen. Seine praxisbezogenen Fachkenntnisse und seine Kompetenzen in der Diagnose, Reparatur und Wartung komplexer mechanischer und elektrischer Systeme werden dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Energie- und Infrastrukturinitiativen wertvolle praktische Fachkenntnisse bieten.

Herr McChesney verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit mechanischen Geräten, Außenbordmotoren, Energieversorgungssystemen, Hydraulik- und Lenksystemen, elektrischen Bauteilen, Sanitär- und Fluidsystemen sowie motorbetriebenen Geräten. Zu seinem Erfahrungsschatz zählen auch das Teile- und Bestandsmanagement, die Dokumentation, die Gerätewartung, das Troubleshooting sowie die Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Mit seinem breiten technischen Fachwissen ist Herr McChesney die ideale Ergänzung zu Global Power Solutions und dessen Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung und Implementierung innovativer, skalierbarer Technologien zur Stromerzeugung und Infrastruktur. Sein praktisches Verständnis von Maschinen, Fluidsystemen, Hydraulik, elektrischen Systemen und Anlagenzuverlässigkeit wird dem Unternehmen bei der Bewertung, Entwicklung und Implementierung von Energielösungen der nächsten Generation wertvolle Dienste leisten.

Lyle bereichert Global Power Solutions mit seiner wichtigen praktischen und fachlichen Sichtweise, sagt Chief Executive Officer Peter Medved. Seine umfassende Erfahrung in der Diagnose und Wartung komplexer mechanischer Systeme wird unsere Engineering- und Technologieentwicklungsaktivitäten ergänzen und dazu beitragen, dass unsere Lösungen auch in Zukunft den realen betrieblichen Anforderungen entsprechen.

Herr McChesney erklärt: Ich freue mich darauf, Global Power Solutions in der Rolle des Strategic Advisor zu unterstützen und dabei meine mechanische und technische Erfahrung in den innovativen Ansatz des Unternehmens im Bereich der Energieerzeugung und Infrastrukturlösungen einzubringen.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. erweitert ihre Geschäftsstrategie, um sich als Anbieter innovativer Infrastruktur für saubere Energie zu etablieren, die darauf ausgelegt ist, den rasant steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und unternehmenskritischen Einrichtungen zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung, die zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Energie bereitstellen, wo herkömmliche Netzinfrastrukturen begrenzt oder nicht verfügbar sind. Darüber hinaus führt Global seine etablierten Aktivitäten in der Herstellung von Leichtstahl-Komponenten und modularen Bausystemen für die Bauindustrie fort.

Wir berufen uns auf die Safe Harbor-Bestimmung.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

Peter Medved

CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com | https://globalpowercorp.com/

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf die Geschäfts- und die Betriebstätigkeit von Global Power Solutions Corp. (Global Power oder das Unternehmen). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Entwicklung und den Einsatz der modularen Wasserstoff-Energiesysteme des Unternehmens, die Identifizierung und Errichtung potenzieller Produktions- oder Zwischenlageranlagen, die Integration lizenzierter und kommerziell verfügbarer Wasserstofftechnologien, potenzielle Systemwirkungsgrade, zukünftige kommerzielle Anwendungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, geplant, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, erwägt, schlägt vor, schätzt oder durch ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoffenergietechnologien, der Integration von Ausrüstung und Technologien Dritter, der Verfügbarkeit geeigneter Produktionsstandorte und Partner, der Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, Veränderungen der Wirtschafts- oder Marktbedingungen, Faktoren der Lieferkette, Risiken der technologischen Entwicklung sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

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