IRW-News: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining erweitert das Antimonprojekt Hurley West um das historische Prospektionsgebiet Stibnite mit historischen Ergebnissen von bis zu 16,9 % Sb

IRW-PRESS: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining erweitert das Antimonprojekt Hurley West um das historische Prospektionsgebiet Stibnite mit historischen Ergebnissen von bis zu 16,9 % Sb

Mit dem strategischen Erwerb wird das Projekt Hurley auf mehr als fünftausend (5.000) Hektar erweitert

8. September 2026 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Block Hurley West, der Teil seines Antimonprojekts Hurley (das Projekt, Konzessionsgebiet oder Projekt Hurley) in der kanadischen Provinz British Columbia ist, durch kostengünstiges kartenbasiertes Abstecken weiterer fünfhundertzweiundsiebzig (572) Hektar, rund zehn (10) Kilometer vom historischen Bralorne-Pioneer Mining Camp entfernt im Bergbaurevier Bridge River 1, erweitert hat (der Erwerb).

Die neu erworbenen Claims erweitern den Grundbesitz des Unternehmens bei Hurley West und decken das historische Prospektionsgebiet Stibnite (Lost Gold/Oro), ein Antimon-Gold-Silber-Kupfer-Vorkommen, rund 3,7 Kilometer west-nordwestlich von Bralorne (British Columbia) ab.2 Bei der historischen Exploration auf dem Prospektionsgebiet Stibnite wurden mehrere stibnithaltige Quarz-Kalzit-Erzgänge identifiziert und historische Stichproben lieferten Berichten zufolge Werte von bis zu 16,9 % Antimon sowie 12,0 g/t Gold und 97,4 g/t Silber (siehe Abbildung 1).2

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining, sagt dazu:

Mit der Erweiterung des Blocks Hurley West verzeichnen wir einen wichtigen Neuzugang zu unserem Grundbesitz im historischen Bergbaurevier Bridge River. Durch den Erwerb der Flächen, die das Prospektionsgebiet Stibnite abdecken, erhalten wir ein in der Vergangenheit erkundetes Antimon-Gold-Ziel mit entsprechenden Gehalten, das direkt an das Projekt Hurley angrenzt. Bei den historischen Arbeiten konnten mehrere stibnithaltige Erzgänge ermittelt werden, die bedeutende Antimon-, Gold- und Silberwerte lieferten. Dies verschafft uns eine solide Grundlage für die weitere Datenerhebung und Bewertung des erweiterten Konzessionsgebiets.

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Abbildung 1: Das Projekt Hurley mit den neu erworbenen Claims und dem Stibnitvorkommen im Überblick

Antimonprojekt Hurley

Das Antimonprojekt Hurley erstreckt sich nun über rund 5.004 Hektar und besteht aus zwei (2) Claimblöcken: Hurley East und Hurley West. Das Projekt befindet sich etwa sieben (7) Kilometer südöstlich der Ortschaft Gold Bridge und etwa zehn (10) Kilometer östlich des historischen Bralorne-Pioneer Gold Mining Camp, in dem mehr als vier (4) Millionen Unzen Gold gefördert wurden.1

Das Projekt deckt ein höffiges geologisches Milieu ab, das zahlreiche historische Gold- und Antimonvorkommen enthält. Der Block Hurley East befindet sich unmittelbar südlich des historischen Gold-Antimon-Prospektionsgebiets Mary Mac und unweit des Goldprojekts Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Zuge von Bohrungen eine Gold-Antimon-Mineralisierung ermittelt wurde. Die historischen Explorationsarbeiten im Block Hurley East lieferten Gesteins-, Boden- und Schluffproben mit anomalen Antimon-, Gold- und Silbergehalten.

Mit den neu erworbenen Claims umfasst der Block Hurley West nun auch das historische Prospektionsgebiet Stibnite, was das Projekt Hurley des Unternehmens um ein dokumentiertes Antimon-Gold-Silber-Vorkommen und ein Gebiet mit einer bedeutenden Explorationsgeschichte erweitert.

Block Hurley West

Der Block Hurley West befindet sich im historischen Bergbaurevier Bridge River im Südwesten von British Columbia. Die neu erworbenen Claims erstrecken sich über das Prospektionsgebiet Stibnite, das in der Vergangenheit auch als Vorkommen Lost Gold und Oro bezeichnet wurde. Das Prospektionsgebiet liegt zwischen dem Gwyneth Lake und dem Hurley River und ist vom British Columbia Geological Survey sowohl als Stibniterzgang und -einsprengung als auch als Gold-Quarzgang-Vorkommen eingestuft. Zu den dokumentierten Rohstoffen gehören Antimon, Gold, Silber und Kupfer.

Das Gebiet rund um das Prospektionsgebiet Stibnite ist von Gesteinen der Hurley-Formation der Cadwallader-Gruppe aus der Obertrias unterlagert, die aus Sedimentgesteinen und vulkanischen aquagenen Brekzien bestehen. Diese Gesteine sind von Quarz-Diorit-Stöcken und Hornblende-Porphyr-Intrusionsgängen des Coast Plutonic Complex durchdrungen.

Bei historischen Arbeiten im Claim Oro 3 wurden drei (3) schmale Quarz-Kalzit-Erzgänge mit eingesprengtem Pyrit, Chalkopyrit und Stibnit innerhalb eines Quarz-Diorit-Stocks unweit des Kontakts mit den Sediment- und Vulkangesteinen der Hurley-Formation ermittelt. Berichten zufolge wiesen die Erzgänge eine durchschnittliche Mächtigkeit von etwa dreißig (30) Zentimetern auf, streichen nach Nordnordwesten und fallen steil nach Westen ein. Historische Stichproben aus diesen Erzgängen lieferten Werte von 12,0 g/t Au und 97,4 g/t Ag.2

Beim ursprünglichen Vorkommen Stibnite auf dem Claim Oro 2 wurden schmale, schergebundene Erzgänge in der Vergangenheit auf rund sechzig (60) Metern nachgewiesen; sie wiesen eine Mächtigkeit von im Schnitt etwa fünfundzwanzig (25) Zentimetern auf und enthielten einen Durchschnittsgehalt von 8,9 % Sb, wie berichtet wurde. Nordöstlich des ursprünglichen Vorkommens wurden zwei (2) weitere Stibnit-Quarz-Kalzit-Erzgänge innerhalb von Quarz-Diorit unweit eines felsischen Intrusionsgangs identifiziert. Diese Erzgänge wiesen Berichten zufolge einen Durchschnittsgehalt von 7,5 % Sb auf ungefähr fünfundzwanzig (25) Zentimetern über eine Streichlänge von fünfzehn (15) Metern auf; eine historische Stichprobe ergab gar 16,9 % Sb.2

Umfassende Explorationsgeschichte

Das neu erworbene Gebiet war bereits Gegenstand mehrerer Generationen an historischen Explorationsarbeiten.

Bereits 1937 wurde eine Exploration im Gebiet Gwyneth Lake dokumentiert, als Golden Mitt Mining Company Ltd. einen seichten Schacht und zwei kurze Stollen abteufte und Schürfgrabungen an der Oberfläche absolvierte. Im Jahr 1960 führte Hurley River Mines Ltd. geologische Kartierungen durch und brachte acht (8) Diamantbohrlöcher nieder. Die anschließenden Explorationsarbeiten umfassten geochemische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen, Gesteinsprobenahmen, geophysikalische VLF-EM- und Magnetfeldmessungen sowie weitere Schürfgrabungen.2

Bei Arbeiten im Jahr 1986 wurden vier (4) ausgeprägte VLF-EM-Anomalien ermittelt, während anschließende Bodenprobenahmen Gold-Arsen-Anomalien identifizierten, in deren Bereich durch Schürfgrabungen zwei (2) Stibniterzgänge freigelegt wurden. Bei späteren geophysikalischen Flug- und Bodenprogrammen konnten leitfähige Anomalien im Gebiet festgestellt werden. Aktuellere Explorationsarbeiten im Jahr 2018 umfassten geochemische Gesteins- und Schluffprobenahmen, wobei eine (1) Gesteinsprobe Berichten zufolge 2,11 g/t Au und 22,3 g/t Ag lieferte.2

Das Unternehmen beabsichtigt, die Informationen zu den historischen Explorationsarbeiten auf den neu erworbenen Claims in der laufenden geologischen Datenerhebung für das Projekt Hurley zu berücksichtigen, um das Mineralisierungspotenzial des erweiterten Blocks Hurley West weiter zu bewerten und höffige Antimon-Gold-Ziele für künftige Explorationsaktivitäten zu identifizieren.

Einbindung der Gemeinschaften

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Gemeinschaften ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen ist weiterhin einer transparenten Kommunikation, einer Minderung der Umweltstörungen und dem Aufbau respektvoller langfristiger Beziehungen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten verpflichtet.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahme, Analytik und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Person weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Pelletier et al. 2023. NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Bralorne Gold Project, British Columbia, Canada - Link

2 Stibnite (Lost Gold/Oro) - MINFILE - 092JNE058 - Link

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling - 24. Februar 2025 - Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 Link

NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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