IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater nimmt Konsultationen gemäß Abschnitt 189A bezüglich der geplanten Umstrukturierung des Kwezi-Schachts in seinen südafrikanischen PGM-Betrieben auf

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater nimmt Konsultationen gemäß Abschnitt 189A bezüglich der geplanten Umstrukturierung des Kwezi-Schachts in seinen südafrikanischen PGM-Betrieben auf

Johannesburg / 8. September 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/ -) gibt bekannt, dass es gemäß Abschnitt 189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes Nr. 66 von 1995 (Abschnitt 189A) Konsultationen mit den Gewerkschaften und den betroffenen nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern über deren Vertreter bezüglich der geplanten Umstrukturierung des Kwezi-Schachts in seinem südafrikanischen Platingruppenmetall-Betrieb (SA PGM) aufnehmen wird.

Kwezi ist ein ausgereifter Untertage-PGM-Schacht innerhalb des Betriebs in Rustenburg, bei dem der Abbau die Grenzen des genehmigten Bergbaulizenzgebiets erreicht hat. Daher nähert sich der Schacht - wie erwartet - dem Ende seiner wirtschaftlichen Lebensdauer.

Das Unternehmen hat über mehrere Jahre hinweg verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Lebensdauer des Schachts zu verlängern, darunter die Optimierung der Reserven und die Anpassung der Abgrenzungen. Ein kürzlich vorgeschlagenes Kwezi Shallows-Projekt, das die Möglichkeit bot, auf verfügbare, flach liegende, aufwärtsgerichtete Mineralressourcen zuzugreifen, sollte eigentlich die Reserven erhöhen und die zukünftige Produktion sichern; Einwände von Interessengruppen, Einsprüche und Verzögerungen bei den erforderlichen Genehmigungen haben jedoch verhindert, dass das Projekt wie geplant voranschreiten konnte. Das Fehlen dieser zusätzlichen Reserven hat die Erschöpfung der verbleibenden Abbaureserven beschleunigt und die Nachhaltigkeit des Schachts geschwächt.

Kwezi verzeichnete im Jahr 2024 Verluste in Höhe von rund 208 Millionen Rand und im Jahr 2025 in Höhe von 91 Millionen Rand. Obwohl höhere PGM-Preise in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für positive Margen sorgten, wird prognostiziert, dass Kwezi in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 aufgrund rückläufiger Produktion wieder Verluste verzeichnen wird.

Aufgrund der Ergebnisse einer detaillierten betrieblichen und finanziellen Überprüfung des Kwezi-Schachts hält es das Unternehmen für notwendig, ein Konsultationsverfahren gemäß Abschnitt 189A bezüglich der vorgeschlagenen Umstrukturierung des Kwezi-Schachts einzuleiten. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens werden unter anderem Maßnahmen geprüft, um den Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden oder zu minimieren, die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiter abzumildern und Alternativen zu bewerten, die die Rentabilität des Schachts verbessern könnten. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Die geplante Umstrukturierung könnte potenziell etwa 781 Mitarbeiter und 333 Leiharbeiter betreffen.

Im ersten Halbjahr 2026 produzierte Kwezi 20.658 4E-Unzen, was weniger als 3 % der gesamten verwalteten und zurechenbaren PGM-Produktion von SA in Höhe von 734.645 4E-Unzen für diesen Zeitraum entspricht.

Wir sind uns der Unsicherheit bewusst, die Konsultationsprozesse für die Mitarbeiter und ihre Familien mit sich bringen, und gehen sensibel damit um. Wir sind weiterhin fest entschlossen, während des gesamten Prozesses konstruktiv zusammenzuarbeiten. Angesichts der Erschöpfung der wirtschaftlich abbaubaren Reserven und der damit einhergehenden Verschlechterung der finanziellen Aussichten ist es leider notwendig, Konsultationen über die Zukunft des Kwezi-Schachts einzuleiten, sagte Richard Stewart, Chief Executive Officer.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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