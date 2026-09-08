Klingbeil: Verteidigung ohne neue Schulden ist wie Mondflug ohne Rakete

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die hohen Schulden zur Modernisierung der Bundeswehr verteidigt und quasi als alternativlos dargestellt. "Ohne neue Schulden sich zu verteidigen, das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen", sagte der SPD-Chef am Dienstag im Bundestag zum Start der Haushaltswoche. Die ‌jahrzehntelange Vernachlässigung der Bundeswehr müsse behoben werden. Wer Frieden wolle, dürfe nicht schwach sein. Deutschland müsse sich verteidigen können. "Das kostet Geld." Sogenannte hybride Angriffe häuften sich. Der ⁠versuchte Drohnenanschlag ⁠am Leipziger Flughafen, für den die Bundesregierung Russland verantwortlich macht, sei ein Einschnitt gewesen.

Klingbeil ergänzte, dass auch die Infrastruktur saniert werde. 50 Milliarden der insgesamt 500 Milliarden Euro aus dem dafür geschaffenen Sondertopf seien bis Ende Juli bereits investiert. "Wir bauen die Infrastruktur von morgen." Deutschland habe sich zu lange ausgeruht, dabei seien Investitionen aufgeschoben ‌worden. Im Haushalt 2027 seien aber 118 Milliarden Euro ‌für Investitionen vorgesehen, mehr Geld für Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Forschung und Entwicklung, Schienen, Brücken, Tunnel sowie Krankenhäuser und Schulen. "Die Mittel kommen vor Ort an." Das Infrastruktur-Sondervermögen, das bis 2036 angelegt ⁠ist, werde dafür sorgen, dass es kein Strohfeuer bleibe.

"Die öffentlichen Investitionen zeigen Wirkung", gab ‌sich Klingbeil bereits jetzt zuversichtlich. Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute ⁠hatten zuletzt ihre Prognosen für 2026 nach oben geschraubt und erwarten nun ein Wachstum von deutlich über einem Prozent. Angesichts des Nahost-Krieges, der Energie noch einmal verteuert hat, kam dies durchaus überraschend.

Im Bundestag wird noch die ganze ‌Woche über den Regierungsentwurf zum Haushalt 2027 ⁠beraten. Dieser sieht Ausgaben von 555,4 Milliarden ⁠Euro vor. Die Nettokreditaufnahme allein im Kernhaushalt soll 118,7 Milliarden Euro betragen. Rechnet man die Sondervermögen für Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaschutz hinzu, summiert sich die Neuverschuldung auf 203,6 Milliarden Euro. Ein Schwerpunkt sind die auf 109,7 Milliarden Euro massiv steigenden Ausgaben im Etat von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Trotz der hohen Schuldenaufnahme bleibt in der Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 eine Lücke von rund 107 Milliarden Euro. Verabschiedet wird der Etat erst Ende November. Bis dahin ⁠sind noch zahlreiche Änderungen zu erwarten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)