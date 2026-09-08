Märkte im Rückwärtsgang, Japanische Zinserwartungen belasten Anleger

Der DAX startet am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsbeginn schwächer. Die US-Märkte bestärken dieses Sentiment und liegen vorbörslich alle leicht unter gestrigem Handelsschluss. Der japanische Nikkei 225 schloss den Handel nach Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan und einem festeren Yen deutlich im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten. Steigende Ölpreise schüren die Sorge, dass der bereits rückläufige Inflationsdruck wieder zunehmen könnte. Marktteilnehmer befürchten daher, dass Zentralbanken geplante Zinssenkungen verschieben oder sogar erneut eine restriktivere Gangart einschlagen könnten. Zusätzliche Impulse kamen aus Japan. Dort sorgten robuste Lohndaten und eine besser als erwartete Wirtschaftsentwicklung für Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung der Bank of Japan. Entsprechend gerieten der Nikkei und weitere asiatische Leitindizes unter Druck.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den meistbeachteten Einzelwerten steht heute Novartis im Mittelpunkt. Die Aktie notiert vorbörslich deutlich schwächer. Auslöser ist eine enttäuschende Studienmeldung zum Wirkstoff Delpacibart Etedesiran gegen Myotone Dystrophie Typ 1. Die Harbor-Studie verfehlte ihr Hauptziel, womit erneut Zweifel am kommerziellen Potenzial des erst kürzlich übernommenen Programms aufkommen. Für Investoren wiegt die Nachricht schwer, da Novartis für die Übernahme von Avidity Biosciences rund 12 Milliarden US-Dollar investiert hatte.

Ebenfalls im Blickfeld steht Leica Camera. Das Unternehmen meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um 3,8 Prozent auf 573 Millionen Euro. Belastet wurde das Geschäft durch geopolitische Unsicherheiten, Wechselkurseffekte und eine schwächere Nachfrage im wichtigen US-Markt. Positiv bewertet wird dagegen die weiterhin profitable Entwicklung sowie das Wachstum in den Bereichen Mobile und Sportoptik. Zudem berichtet Leica von einer erfolgreichen Markteinführung des neuen Leitzphone-Modells.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG31J9 7,49 26642,09376 Punkte 34,72 Open End DAX® Bull UR2NEL 3,29 25630,00 Punkte 82,36 Open End Gold Bull UR2M9L 5,83 4385,00 USD 66,44 Open End X-DAX® Bull UN8DR3 18,41 24074,747776 Punkte 13,96 Open End Silber Bull UN25QP 9,45 55,358421 USD 6,03 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Qiagen N.V. Put UR00A2 6,51 40,00 EUR 2,21 15.12.2027 Nasdaq-100® Call UN33KQ 1,05 30300,00 Punkte 58,64 18.09.2026 DAX® Call UG7GJJ 0,51 26600,00 Punkte 84,56 18.09.2026 IREN Limited Call UR1FPY 5,44 60,00 USD 3,21 13.01.2027 Intel Corp. Call UR1N1H 0,53 95,00 USD 8,89 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Long UN9J0S 1,98 45,601981 EUR 4 Open End Infineon Technologies AG Long UG51FT 1,88 52,115598 EUR 7 Open End Robinhood Markets Inc. Long UN4AGY 2,30 97,711231 USD 5 Open End Adidas AG Long HC281K 2,93 98,42226 EUR 3 Open End Eckert & Ziegler SE Long HD9NZZ 5,29 6,29 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.