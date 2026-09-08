MAN, RMMV und WB Group verbünden sich auf dem Rüstungsmarkt

Frankfurt, 08. ⁠Sep (Reuters) - Die Traton-Tochter MAN Truck & Bus, Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) und die polnische WB Group wollen im europäischen Verteidigungsmarkt künftig enger kooperieren. Die drei Unternehmen vereinbarten am ‌Dienstag auf der Rüstungsmesse MSPO in Polen eine strategische Partnerschaft, wie sie in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. ⁠Im Rahmen ⁠der sogenannten "European Defence Initiative" wollen sie Möglichkeiten für die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Verteidigungslösungen ausloten. Dabei sollen die Transport- und Mobilitätsplattformen von MAN und RMMV mit den Führungs-, Kommunikations- und Aufklärungssystemen sowie den ‌unbemannten Systemen der WB Group ‌kombiniert werden.

Die WB Group ist Polens größter privater Verteidigungs- und Technologiekonzern und führender Anbieter militärischer Systeme für Streitkräfte weltweit. ⁠Der Lkw-Bauer MAN hat sein Militärgeschäft in dem Joint ‌Venture RMMV gebündelt. Dieses will ⁠außerdem die Marke STAR für Militärfahrzeuge in Polen wieder aufleben lassen. Auf der Messe präsentierte MAN ein erstes Fahrzeug für militärische Logistikzwecke. Auch für ‌Rettungsdienste und Feuerwehren sollen ⁠Spezialfahrzeuge gebaut werden. Die ⁠Fahrgestelle dafür werden im MAN-Werk Krakau gefertigt, das für mehr als eine Milliarde Euro ausgebaut wird.

Die WB Group könnte einem Insider zufolge künftig auch auf Basis des Pickups VW Amarok Militärfahrzeuge bauen. Das soll eines der neuen Projekte für das heutige VW-Werk Osnabrück werden, das verkauft und in einen Rüstungscampus ⁠umgewandelt wird.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)