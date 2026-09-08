Milliarden-Zukauf: GE Aerospace übernimmt Triebwerkszulieferer CPP

Bangalore, ⁠08. Sep (Reuters) - Der US-Triebwerksproduzent GE Aerospace übernimmt den Gussteilehersteller Consolidated Precision Products (CPP). Der US-Konzern wolle den Zulieferer von den ‌Finanzinvestoren Warburg Pincus und Berkshire Partners für 11,75 Milliarden Dollar erwerben, teilte GE ⁠Aerospace ⁠am Dienstag mit. Triebwerksbauer versuchen derzeit weltweit, ihre Produktion hochzufahren und Störungen in Lieferketten einzudämmen. "Investitionen in kritische Gusskapazitäten sind notwendig, um die starke Nachfrage ‌bei kommerziellen Triebwerken, im ‌Ersatzteilgeschäft und in der Verteidigung zu bedienen", erklärte GE-Aerospace-Chef Larry Culp.

Der Konzern will ⁠durch die Übernahme die Kapazitäten erweitern und ‌neue Triebwerkstechnologien vorantreiben. ⁠Mit Hauptsitz in Cleveland ist CPP einer der weltweit größten Hersteller von Präzisionsgusskomponenten für die Luftfahrt- und ‌Rüstungsindustrie. Das Unternehmen ⁠beschäftigt rund 6600 Mitarbeitende ⁠an mehr als 20 Standorten weltweit und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Zulieferer für GE Aerospace. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

(Bericht von Shivansh Tiwary; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)