Ministerpräsident Schulze neuer Chef der CDU-Fraktion
dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Zwei Tage nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl setzte sich Schulze nach dpa-Informationen in Magdeburg gegen den bisherigen Fraktionschef Guido Heuer in einer Kampfabstimmung durch. Auch der "Spiegel" berichtete./uk/DP/stw
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