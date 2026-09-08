Nach Anschlägen auf Stromnetz - Tatverdächtiger in NRW gefasst

Berlin, 08. Sep (Reuters) - ⁠Nach den Anschlägen auf die deutsche Stromversorgung ist der Tatverdächtige gefasst. Der 48-jährige Daniel V. sei am Dienstagmorgen in der Nähe des Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen aufgespürt und festgenommen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstag. Demnach wurde er auf einer Autobahntankstelle bei Weisweiler verhaftet, wo er ‌mutmaßlich in einem Zelt übernachtet hatte. Er habe keinen Widerstand geleistet. An seinem Zelt seien weitere Sprengsätze gefunden worden, die nun entschärft würden.

Der Mann wird verdächtigt, Anfang September einen Anschlag ⁠auf Oberleitungen ⁠an einem Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg verübt zu haben. Der Ort liegt unweit des Kohlekraftwerks Jänschwalde. Am Tatort wurden laut den Ermittlern eine große Zahl von Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden, von denen einige nicht detoniert waren. Versucht wurde, mit einer Form von selbstgebastelten Kleinstraketen Drähte über die Hochspannungsleitungen zu schießen, um einen Kurzschluss auszulösen. Dies gelang in mindestens einem Fall, so ‌dass zeitweise ein Block des Kohlekraftwerks heruntergefahren werden musste.

Die Vorfälle ‌hatten eine Debatte über die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland ausgelöst, die unter anderem auch durch Hackerangriffe oder im Fall des Frachtflughafens Leipzig durch Drohnen mit Sprengstoff gefährdet ist. Die Bundesregierung hat ⁠dafür Russland verantwortlich gemacht. Auch hinter Hackerangriffen werden häufig russische oder chinesische Gruppen vermutet.

TÄTER HATTE KLIMASCHUTZ ‌ALS MOTIV GENANNT

Als Motiv für die Taten soll ⁠der Mann in einem Bekennerschreiben den Klimaschutz und den Kampf gegen fossile Energien angegeben haben. Ähnliche Vorfälle wurden am selben Tag in Nordrhein-Westfalen und später auch in Sachsen gemeldet. In Nordrhein-Westfalen mussten mehrere Blöcke der Großkraftwerke Neurath und Niederaußem teils ‌für Tage vom Netz genommen werden.

Nachdem die Polizei ⁠am 3. September von einem Bekennerschreiben erfahren ⁠hatte, wurde die Wohnung des Verdächtigen in Gevelsberg durchsucht und sein Fahrzeug in der Nähe des Hambacher Forsts gefunden. Das Amtsgericht Cottbus erließ daraufhin einen Haftbefehl und ordnete einen Tag später eine Öffentlichkeitsfahndung an.

Der Brandenburger Polizeipräsident Oliver Stepien nannte die Festnahme einen wichtigen Schritt in den Ermittlungen. "Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass Sicherheitsbehörden über Ländergrenzen hinweg gemeinsam handeln." Die Ermittlungen seien jedoch nicht abgeschlossen. Nun gelte es, die Hintergründe und Zusammenhänge der Taten weiter aufzuklären.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und ⁠der Störung öffentlicher Betriebe. Weitere Tatbestände würden geprüft, hieß es.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)