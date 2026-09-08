Nasdaq-100® im Chart-Check: Konstruktives Kräftesammeln! - Daily Trading TV vom 08.09.2026
HSBC · Uhr
Das dritte Quartal eines Jahres hat den zweifelhaften Ruf, eher negative Kursentwicklungen zu liefern. Ob es in diesem Jahr auch so kommen wird, analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse Deutschland in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV. Dabei geht er auf sowohl auf die kurz- als auch langfristigen charttechnischen Perspektiven des #Nasdag-100® ein.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053BGHRac
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054BGHRaY
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055BGHRal
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056BGHRam
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter ÜbernahmepreisWas hinter dem Abschlag bei Delivery Hero stecktgestern, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte06. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan RißeDer Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar sein06. Sept. · Acatis