Nasdaq-100® im Chart-Check: Konstruktives Kräftesammeln! - Daily Trading TV vom 08.09.2026

Das dritte Quartal eines Jahres hat den zweifelhaften Ruf, eher negative Kursentwicklungen zu liefern. Ob es in diesem Jahr auch so kommen wird, analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse Deutschland in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV. Dabei geht er auf sowohl auf die kurz- als auch langfristigen charttechnischen Perspektiven des #Nasdag-100® ein.



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