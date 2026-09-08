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NVIDIA Corp. - Vor Ausbruch?

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Vor Ausbruch?

Die Nvidia-Aktie pendelt seit November 2025 unter dem Strich seitwärts. Nach dieser ausgeprägten Seitwärtsphase baut sich ein zunehmend spannendes Setup auf – möglicherweise sogar ein Ausbruchsszenario. Aber der Reihe nach: Die 50-Wochen-Linie (akt. bei 194,78 USD) hat sich zuletzt mehrfach als solider Halt erwiesen. Die jüngste Seitwärtsphase kommt zudem als sog. „rounding bottom“ daher – ein klassisches Trendfortsetzungsmuster (siehe Chart). Die Nackenlinie dieser Formation wird dabei durch die historischen Hochstände bei 230/236 USD definiert. Entsprechend würde ein Ausbruch für ein doppeltes Kaufsignal sorgen: Zum einen ein neues Allzeithoch und zum anderen die Auflösung des beschriebenen „rounding bottom“. Rückenwind kommt aktuell von Seiten diverser Indikatoren. So sind beispielsweise MACD und Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren. Im Erfolgsfall lässt sich aus dem o. g. trendbestätigenden Muster ein Anschlusspotenzial von rund 45 USD ableiten. In der Konsequenz dürfte ein doppelter Ausbruch die jüngste Seitwärtsphase nachhaltig beenden und einen erneuten Vorstoß in „uncharted territory“ implizieren. Als Stopp ist dagegen das alte Allzeithoch bei 212 USD prädestiniert.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



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