Öl vor 100 US-Dollar! Es wird gefährlich für die Wall Street.

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Die Wall Street startet uneinheitlich in die Woche. Der entscheidende Belastungsfaktor ist erneut der Ölpreis: Nach weiteren militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Iran sowie schweren Huthi-Angriffen auf Energieanlagen in Saudi-Arabien steigt Brent auf knapp 100 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig bleiben die Renditen hoch, mit zehnjährigen US Staatsanleihen bei rund 4,80 Prozent und 30-jährigen bei 5,27 Prozent. Dow- und S&P-Futures geben entsprechend nach. Die geopolitische Lage bleibt widersprüchlich: Trotz der Eskalation könnte innerhalb weniger Tage eine Vereinbarung zwischen Iran und Oman über einen sicheren Korridor für Energielieferungen durch die Straße von Hormus vorgestellt werden. Gleichzeitig soll Teheran bereit sein, den Konflikt über Monate fortzuführen. Für die US-Verbraucher hat der Iran-Krieg laut den vorliegenden Unterlagen bereits rund 100 Milliarden US-Dollar zusätzliche Energiekosten verursacht. Auch die Zinsseite bleibt schwierig: Nach den überraschend starken 162.000 neuen Stellen im August, etwa dreimal so viel wie erwartet, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 16. September weiterhin bei rund 60 Prozent. Im Technologiesektor bleibt KI dagegen ein Lichtblick. OpenAIs neues Modell Astra erhält ausgesprochen starke Kritiken und könnte den Wettlauf um noch mehr Rechenleistung weiter beschleunigen. Gleichzeitig verschärft sich aber der Wettbewerb durch neue Modelle von Anthropic, Meta, xAI und Google – gut für die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, aber potenziell schlecht für die Margen der Modellanbieter. Morgen steht außerdem Apples Produkt-Event im Fokus. HSBC erwartet das erste faltbare iPhone Ultra und rechnet wegen höherer Speicherkosten mit Preissteigerungen von mindestens 100 US-Dollar bei den iPhones.



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