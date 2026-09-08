Papier: Regierung sieht bei Erdgas keine Mangel-Gefahr

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium sieht trotz historisch niedriger Füllstände der Gasspeicher in Deutschland keine Notwendigkeit für staatliche Eingriffe. Eine Gasmangellage im kommenden Winter sei nach aktuellem Erkenntnisstand nicht zu erwarten, heißt es ‌in einer Reuters am Dienstag vorliegenden schriftlichen Unterrichtung des Ministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestages. Die Versorgungssicherheit ⁠hänge nicht ⁠allein vom Speicherfüllstand ab, sondern vom Zusammenspiel aus Speichern, Pipeline- und LNG-Importen sowie der Nachfrage. Zudem sei Deutschland durch neue LNG-Terminals und eine geringere Nachfrage breiter aufgestellt.

Der Wirtschaftsausschuss wollte am Dienstagabend in einer Sondersitzung unter anderem über die ‌Gasversorgung beraten. "Nach der derzeitigen mengenbezogenen Bewertung reichen ‌die Speicherstände im Bereich von 60 bis 70 Prozent zum Winterbeginn zusammen mit weiteren Importmöglichkeiten aus, um die erwartete Winternachfrage zu ⁠decken", heißt es in der Unterrichtung des Ministeriums. Grund für ‌die langsamer als üblich verlaufende Einspeicherung ⁠seien die infolge des Nahost-Konflikts erhöhten und volatilen Preise auf den internationalen Gasmärkten.

"Bei länger anhaltenden Einschränkungen bedeutet dies nach derzeitiger Einschätzung vor allem ein Preis- und ‌Volatilitätsrisiko", räumte das Ministerium ein. "Das ⁠ist von einer physischen Gasmangellage ⁠zu unterscheiden." Die Wintervorsorge liege grundsätzlich bei den Gasunternehmen und Händlern.

Der Gasspeicher-Verband INES hatte am Dienstag vor möglichen Versorgungsengpässen im Fall eines sehr harten Winters gewarnt. Die deutschen Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt. Dies sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)