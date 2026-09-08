Pisa-Studie: Deutsche Ergebnisse so schlecht wie nie

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BERLIN (dpa-AFX) - In der neuen Pisa-Bildungsstudie schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. In Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften wurden bei den hier getesteten 15-Jährigen "die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Pisa-Erhebungen erzielt", heißt es in der internationalen Vergleichsstudie./vsr/DP/stk

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