Praktische KI-Anwendung im Trading: Nie wieder stundenlang Charts beobachten?

Den ganzen Tag Kurse beobachten, Nachrichten durchsuchen und unzählige Charts vergleichen? Genau hier kann künstliche Intelligenz Trader bereits heute spürbar entlasten. In der neuen Webinarserie „Praktische KI-Anwendung im Trading“ erleben Sie an fünf Abenden, wie KI beim Beobachten, Sortieren und Einordnen hilft – verständlich erklärt, live demonstriert und so praxisnah, dass Sie die Anwendungen anschließend selbst nachbauen können.

Zum Auftakt richten wir in TradingView gemeinsam eine digitale „Wache“ ein. Sie bestimmen, welche Marktbewegung oder welches Signal für Sie interessant ist – die KI behält den Markt im Auge und meldet sich, sobald es wirklich relevant wird. In den weiteren Webinaren lernen Sie, wie Sie sich vor einem Trade eine strukturierte zweite Meinung einholen: Was zeigt der Chart, welche Nachrichten bewegen den Wert und wie ist die aktuelle Marktstimmung? Fertige Fragen zum Kopieren helfen Ihnen dabei, einzelne Werte und sogar Ihr gesamtes Depot systematisch überprüfen zu lassen.

Doch die KI kann noch mehr: Aus einer Beobachtung, die scheinbar immer wieder funktioniert, entsteht Schritt für Schritt eine klar formulierte Handelsregel. Diese wird anschließend in TradingView an historischen Kursdaten getestet. So erkennen Sie, ob Ihre Idee tatsächlich belastbar ist – oder bislang lediglich auf einem Bauchgefühl beruhte. Bringen Sie einfach eine eigene Marktbeobachtung in einem Satz mit; die konkrete Regel und deren Überprüfung entwickeln wir gemeinsam im Webinar.

Zum Abschluss geht es um den Bereich, der langfristig oft wichtiger ist als der perfekte Einstieg: Positionsgröße, Risikomanagement und die eigenen Emotionen. Sie erfahren, wie eine KI-Assistenz Sie vor dem Trade an Ihre persönlichen Grenzen erinnert und daraus ein kompaktes Regelblatt für Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße und maximal akzeptiertes Risiko erstellt. Die neue Webinarserie startet heute, am 8. September 2026, um 16:30 Uhr. Entdecken Sie, wie Claude Code, ChatGPT Codex, TradingView und TWS zu praktischen Werkzeugen für Ihren Handelsalltag werden können.

Dienstag, 08.09.26, 16:30 Uhr









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Risikohinweis

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