Pressestimme: 'Tagespost' zu EU/Russland

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Tagespost" zu EU/Russland:

"Vor einer Woche machte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ihre Pläne öffentlich, eine Expertengruppe zur europäischen Verteidigungspolitik einzusetzen. Hochrangige politische und militärische Persönlichkeiten aus mehreren EU-Ländern sowie aus dem Vereinigten Königreich und der Ukraine sollten Empfehlungen erarbeiten, wie sich die Lücken bei Europas militärischen Fähigkeiten schneller schließen lassen. Doch daraus wird nichts. Vor allem die deutsche und die italienische Regierung sollen sich gegen das Vorhaben ausgesprochen haben. An der Dringlichkeit des Themas ändert das nichts. Russlands hybride Angriffe auf Europa nehmen zu. Das Anliegen ist zu wichtig, um es in Machtspielen und Kompetenzgerangel untergehen zu lassen. Ob Europa seine Zuständigkeiten klärt und handlungsfähig wird, oder ob es zerstritten und entscheidungsschwach bleibt, wird man in Moskau sehr genau beobachten."/yyzz/DP/nas