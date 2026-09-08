Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?

Als Anleger bin ich ein echter Exot. Denn anders als viele, viele junge Menschen in Deutschland, die beim Investieren auf den allseits beliebten MSCI World Index mit seinen immerhin knapp 1.300 Aktien setzen, gebe ich mich mit deutlich weniger Titeln zufrieden. Statt des MSCI World investiere ich mit meinem ETF auf den Dow Jones Global Titans 50 ganz konzentriert in 50 internationale Mega-Konzerne – von Nvidia über den französischen Luxuskonzern LVMH bis zu McDonald's.

Kostenlos für dich

Dieser Artikel ist für registrierte Nutzer von onvista sichtbar. Die Registrierung ist kostenlos und bietet unter anderem diese Vorteile.

Zugriff auf Exterten-Musterdepots und -Watchlisten

Eigene Musterdepots und Watchlisten

Portfolio: Echte Depots und Konten verbinden

Handeln-Funktion

Kursalarme

Bereits registriert? Einloggen