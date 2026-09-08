Anlagestrategie

Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?

onvista · Uhr

Insbesondere junge Anlegerinnen und Anleger schwören auf den MSCI World mit seinen knapp 1.300 Aktien. Ich dagegen habe einen ETF mit nur 50 Werten und frage mich: Reicht das?

Quelle: G-Stock Studio/Shutterstock.com
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Als Anleger bin ich ein echter Exot. Denn anders als viele, viele junge Menschen in Deutschland, die beim Investieren auf den allseits beliebten MSCI World Index mit seinen immerhin knapp 1.300 Aktien setzen, gebe ich mich mit deutlich weniger Titeln zufrieden. Statt des MSCI World investiere ich mit meinem ETF auf den Dow Jones Global Titans 50 ganz konzentriert in 50 internationale Mega-Konzerne – von Nvidia über den französischen Luxuskonzern LVMH bis zu McDonald's.

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