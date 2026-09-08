Renditen auf Zehnjahreshochs: Droht jetzt der Börsen-Knall? | Börse Stuttgart

5 % Rendite bei Anleihen: Platzten jetzt die Aktienmärkte oder bleibt die Börse stabil? Die Renditen von US-Treasuries und Bundesanleihen steigen extrem. Jens Furkhardt (Boerse Stuttgart Group) analysiert, wie EZB-Schritte, US-Schulden und Inflation den Aktienmarkt beeinflussen.



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► Darum geht's im Video:

Die Anleihemärkte stehen unter Strom: US-Treasuries nähern sich der 5-%-Marke, während 10-jährige Bundesanleihen bei knapp 3,5 % notieren. Auslöser sind anhaltende Inflationssorgen, hohe Energiepreise und die extrem steigende US-Staatsverschuldung. Obwohl Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind und die EZB vor weiteren Zinsschritten steht, halten sich die Aktienmärkte überraschend robust nahe ihrer Höchststände. Doch die Marge vieler Unternehmen gerät unter Druck. Anleihenexperte Jens Furkhardt (Boerse Stuttgart Group) erklärt im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group), wie Privatanleger jetzt vorgehen, warum Unternehmensanleihen aus dem DAX gefragt sind und welche zweigeteilte Strategie Anleger aktuell anwenden.



Timestamps:

00:00 ► Warum Anleiherenditen steigen

00:25 ► Ursachen: Inflation und US-Schulden

02:16 ► Ist der Aktienmarkt in Gefahr?

03:48 ► EZB-Zinsentscheid und Notenbanken

05:15 ► US-Politik & US-Treasuries

06:25 ► Wo Anleger jetzt Rendite sichern



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🕐 Das Video wurde am 08.09.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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