ROUNDUP/Iranische Medien: Mehrere Öltanker angegriffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Medien haben mehrere Explosionen nahe der Insel Charg im Persischen Golf sowie vor der Hafenstadt Dschask an der Straße von Hormus gemeldet. Demnach sind mehrere Öltanker angegriffen worden.

Laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Mehr waren Explosionen auf verschiedenen Teilen der Insel Charg zu hören, darunter auch im Hafengebiet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurde vor der Insel ein kleiner iranischer Öltanker angegriffen. Der Tanker sei getroffen worden, Todesopfer habe es aber nicht gegeben. Die Besatzung sei dabei, das Schiff zu verlassen.

Auch nahe der Hafenstadt Dschask im Südosten des Irans seien Explosion zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Laut Berichten des staatlichen iranischen Senders Irib wurde auch hier ein Öltanker angegriffen. Die Angaben zu beiden Vorfällen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Persischen Golf südlich des iranischen Festlands liegen mehrere Inseln von strategischer Bedeutung für die Führung in Teheran. Sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle.

Die iranische Insel Charg etwa ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Im Iran-Irak-Krieg (1980-1988) war Charg wegen seiner strategischen Bedeutung wiederholt Ziel von Angriffen.

Die Straße von Hormus hat sich im Verlauf des jüngsten Iran-Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge noch immer weitestgehend. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen. Die USA wollen mit einer Seeblockade gegen iranische Häfen den Iran unter Druck setzen. Zuletzt kam es immer wieder zu gegenseitigem Beschuss./gma/DP/nas