Sachsen-Anhalt verzichtet nach AfD-Wahlsieg auf Vorsitz Ministerpräsidentenkonferenz

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Sachsen-Anhalts Regierung verzichtet darauf, am 1. Oktober turnusgemäß den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu übernehmen. In einem Schreiben an den derzeitigen Vorsitzenden Gordon Schnieder, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, begründet Sachsen-Anhalts Landeschef Sven Schulze (CDU) dies ‌mit der unsicheren Regierungsbildung in Magdeburg. Die Übernahme der Verantwortung für die Koordinierung zwischen den Ländern sei deshalb "nicht mehr sachgerecht". "Insbesondere ist ⁠unter diesen ⁠Rahmenbedingungen eine einwandfreie technische und inhaltliche Vorbereitung und Durchführung der Jahres-MPK nicht gewährleistet", schrieb Schulze in dem Reuters vorliegenden Brief weiter. Er bitte Rheinland-Pfalz, sich mit dem MPK-Co-Vorsitz Niedersachsen abzustimmen und einen Vorschlag für das weitere Verfahren zu machen.

Bereits vor der ‌Landtagswahl am Sonntag war im Länderkreis besprochen worden, ‌ob man einen AfD-Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund als MPK-Vorsitzenden verhindern könne. Hintergrund ist die Sorge, dass Siegmund das Gremium zur Bühne einer rechtsnationalistischen Politik ⁠machen könnte, hieß es. Die AfD hatte bei den Wahlen nur ‌knapp die absolute Mehrheit verpasst. ⁠Die CDU hatte dagegen eine bittere Niederlage eingefahren.

In Magdeburg gilt die Bildung einer neuen Regierung als unsicher. Die AfD braucht einen Koalitionspartner. CDU, SPD, Grüne und Linke lehnen die ‌Zusammenarbeit mit der in dem ⁠Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften ⁠Partei ab. Das BSW wiederum will keinen AfD- und keinen CDU-Ministerpräsidenten wählen, hat aber angedeutet, eine AfD-Minderheitsregierung in einzelnen Punkten unterstützen zu wollen. Siegmund selbst sagte aber, er wolle nur zu einer Ministerpräsidentenwahl antreten, wenn er eine stabile Mehrheit habe. Solange bleibt der amtierende Ministerpräsident Schulze geschäftsführend im Amt. Auch die "Rheinische Post" hatte über den Brief berichtet.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian ⁠Krämer; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)