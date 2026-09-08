Iran kündigt Sperrzone in der Straße von Hormus an

Märkte warten auf die EZB

Japan wächst stärker als Deutschland

Trotz aller Bemühungen der USA stockt der Transport durch die Sraße von Hormus auch weiterhin. Iran kündigte hier zuletzt eine Sperrzone an. Für Frachtschiffe solle ein neuer Schiffskorridor ausgewiesen werden. Was auch immer das konkret bedeuten mag: Es zeigt, dass das Land keineswegs bereit ist, sich eine Friedenslösung von den USA diktieren zu lassen. Der Kampf um die freie Durchfahrt durch das Nadelöhr hält an. Es ist derzeit nicht absehbar, wann wieder eine gefahrlose Passage für Schiffe aller Nationalitäten und Destinationen möglich sein wird. Brent Öl notierte zuletzt bei 97,74 USD/Fass.Die Märkte gehen inzwischen nahezu einhellig davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte nach oben nehmen wird. Eine entsprechende Entscheidung der EZB dürfte daher inzwischen mehr oder weniger vollständig an den Finanzmärkten eingepreist sein. Alles andere wäre eine Überraschung und würde die Märkte irritieren. Auch wir gehen von einer Zinserhöhung um 25 BP aus.Das japanische BIP hat im zweiten Quartal auf Quartalsbasis revidiert um 0,4 % zugelegt, nach 0,5 % im Vorquartal. Japans Wirtschaftsleistung ist damit zuletzt stärker gewachsen als die deutsche. Vor allem die Exporte stützen die Wirtschaft des Inselreichs. Ein wichtiger Faktor ist hier schon seit geraumer Zeit der Yen. Zum USD und zum Euro tendiert die japanische Valuta kontinuierlich schwach, was insbesondere auf den signifikanten Zinsnachteil von Yen-Anlagen zurückzuführen ist. Allerdings befeuert die schwache Währung auch die importierte Inflation und bereitet der BoJ daher zunehmend Sorgen. Und auch die US-Regierung verlangt von Japan Maßnahmen, um den Yen zu stützen. Hintergrund ist das hohe Handelsdefizit der USA mit Japan, das Washington auf den (zu) schwachen Yen zurückführt. Vor diesem Hintergrund hat die BoJ zuletzt massiv am Devisenmarkt interveniert, um den Yen zu stützen. Rund 96,5 Mrd. USD hat sie zwischen dem 30. Juli und dem 26. August dafür ausgegeben. Auch zuletzt dürfte Japans Notenbank wieder am Devisenmarkt aktiv gewesen sein. Allzu viel genützt hat dies aber nicht. Denn die Interventionen ändern nicht die Fundamentaldaten, die für die Yen-Schwäche ursächlich sind. Die BoJ wird u.E. nicht umhinkommen, bald ihre Leitzinsen erneut anzuheben.