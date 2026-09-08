SSR Mining - Rekordhoch im Visier?
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Rekordhoch im Visier?
„Technik, die begeistert“, so lässt sich die charttechnische Ausgangslage der SSR-Aktie derzeit absolut treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Zunächst kann die Konsolidierung der letzten Monate als ein lehrbuchmäßiger Pullback an die alte Ausbruchszone bei 25 USD interpretiert werden. Damit wurden also die vorangegangenen Kursgewinne verdaut, ohne den übergeordneten Trend ernsthaft in Frage zu stellen. Auf dieser Basis hat der Titel dann ein bemerkenswertes Kerzenmuster ausgebildet: Die Augustkerze umschließt die Körper der fünf vorangegangenen Monate, wodurch ein fünffaches „bullish engulfing“ entsteht. Dieses besondere Phänomen unterstreicht die Ambitionen der Bullen, zumal damit auch ein neues Mehrjahreshoch bei knapp 40 USD erreicht wurde. Interpretiert man die Kursentwicklung der letzten Monate als nach oben aufgelöste Tradingrange, dann ergibt sich aus deren Höhe ein Anschlusspotenzial von 12 USD. Noch wichtiger ist aber, dass dadurch die große Bodenbildung der letzten Jahre bestätigt wurde. Aus technischer Sicht rückt damit das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 48,16 USD als mittelfristiges Kursziel in den Fokus.
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„Technik, die begeistert“, so lässt sich die charttechnische Ausgangslage der SSR-Aktie derzeit absolut treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Zunächst kann die Konsolidierung der letzten Monate als ein lehrbuchmäßiger Pullback an die alte Ausbruchszone bei 25 USD interpretiert werden. Damit wurden also die vorangegangenen Kursgewinne verdaut, ohne den übergeordneten Trend ernsthaft in Frage zu stellen. Auf dieser Basis hat der Titel dann ein bemerkenswertes Kerzenmuster ausgebildet: Die Augustkerze umschließt die Körper der fünf vorangegangenen Monate, wodurch ein fünffaches „bullish engulfing“ entsteht. Dieses besondere Phänomen unterstreicht die Ambitionen der Bullen, zumal damit auch ein neues Mehrjahreshoch bei knapp 40 USD erreicht wurde. Interpretiert man die Kursentwicklung der letzten Monate als nach oben aufgelöste Tradingrange, dann ergibt sich aus deren Höhe ein Anschlusspotenzial von 12 USD. Noch wichtiger ist aber, dass dadurch die große Bodenbildung der letzten Jahre bestätigt wurde. Aus technischer Sicht rückt damit das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 48,16 USD als mittelfristiges Kursziel in den Fokus.
SSR Mining (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SSR Mining
Quelle: LSEG, tradesignal²
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