SUSS MicroTec: GPT-6 Astra eröffnet die Allgemeine KI-Ära – warum der KI-Boom jetzt Advanced Packaging antreibt

OpenAI erklärt mit GPT-6 Astra den Beginn der Allgemeinen KI-Ära und für die Halbleiterindustrie bedeutet das vor allem: Der Bedarf an immer leistungsfähigeren KI-Chips, HBM und Advanced Packaging steigt weiter. SUSS MicroTec sitzt mit Coating und Hybrid Bonding direkt an mehreren Engpässen dieser Wertschöpfungskette. Ein 115 Mio. Euro-Großauftrag trieb den Auftragseingang im ersten Halbjahr auf 410 Mio. Euro. Ab 2027 sollte der Rekord-Auftragsbestand von 473,7 Mio. Euro stärker in Umsatz und Ergebnis durchschlagen und bis 2030 eine Wachstumsphase begünstigen.

OpenAI leitet mit GPT-6 Astra die Ära der Allgemeinen KI ein OpenAI hat mit GPT-6 Astra sein bislang leistungsfähigstes KI-Modell vorgestellt. OpenAI-Präsident Greg Brockman verabschiedete die Präsentation mit den Worten „Willkommen in der Ära der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz“, während NVIDIA-Chef Jensen Huang nach dem Launch sogar erklärte: „Die AGI ist angekommen“. Ob Astra tatsächlich bereits eine Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (engl. Artificial General Intelligence, AGI) darstellt, bleibt Definitionssache. Für die Halbleiterindustrie ist aber entscheidend: Die Leistungsanforderungen an KI-Systeme steigen weiter und davon profitiert nicht nur NVIDIA. Einer der weniger offensichtlichen deutschen Gewinner ist SUSS MicroTec.



Discount 64 2027/09: Basiswert Suss MicroTec DN4S60 Quelle: DZ BANK: Geld 08.09. 13:23:21, Brief 08.09. 13:23:21 49,68 EUR 49,74 EUR -0,94% Basiswertkurs: 73,85 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 13:09:15 Max Rendite 28,69% Discount in % 33,07% Abstand zum Cap in % -13,86% Max Rendite in % p.a. 27,34% p.a. Cap 64,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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