TAGESVORSCHAU: Termine am 9. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 9. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung 10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt 11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?» DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

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