UBS: Schweizer Stablecoin-Projekt startet Testphase mit neuen Partnern

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Zürich, ⁠08. Sep (Reuters) - Eine Schweizer Initiative für einen digitalen Franken hat für ihre Testphase zwei neue Partner gewonnen. Der Börsenbetreiber SIX und der ‌digitale Bezahldienst Twint schließen sich dem Projekt an, wie die Großbank UBS am Dienstag ⁠mitteilte. ⁠Damit erprobten nun neun Schweizer Firmen in einer geschützten digitalen Umgebung, einer sogenannten Sandbox, konkrete Anwendungen für die Digitalwährung CHFD. Die Testphase sei ergebnisoffen angelegt und solle ‌voraussichtlich bis Ende 2026 dauern.

Der ‌Stablecoin CHFD sei im Verhältnis eins zu eins an den Schweizer Franken gekoppelt und ⁠seit Ende Juni technisch live. Zu den weiteren ‌Partnern der im April ⁠2026 gestarteten Initiative gehörten neben der UBS unter anderem die Banken PostFinance, Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank und die Banque ‌Cantonale Vaudoise ⁠sowie das Kryptoinstitut Sygnum. Die ⁠Unternehmen wollten unter anderem untersuchen, wie sich mit programmierbaren Zahlungen das Betrugsrisiko auf Online-Marktplätzen senken lässt oder wie die Auszahlung von Geldern der öffentlichen Hand effizienter gestaltet werden kann.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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