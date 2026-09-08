Umweltminister wirbt für Energiewende – Schneider wirft AfD Empathielosigkeit vor

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat in der Haushaltsdebatte des Bundestages für die Abkehr von fossilen und atomaren Energieträgern geworben und diese als wirtschaftliche Chance für ‌Deutschland bezeichnet. "Regulatorische Umweltpolitik ist etwas, was Ökonomie und Ökologie zusammenbringt und was auch Wachstumspotenzial hat", sagte Schneider ⁠am Dienstag ⁠in Berlin. Der menschengemachte Klimawandel habe sich in diesem Sommer mit über 16.000 Hitze-Toten allein in Deutschland und extremen Niedrigwasserständen gezeigt. Ein Umsteuern sei unausweichlich. Auf einen Zwischenruf aus der AfD, wonach ‌dies nicht stimme, entgegnete Schneider, wer ‌angesichts der Todesfälle von einem normalen Sommer spreche, habe "jede Empathie verloren". Schneider verwies darauf, dass mittlerweile etwa ⁠60 Prozent der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Quellen ‌stammten.

Einer Stromerzeugung aus Atomkraft ⁠erteilte der Minister eine klare Absage. Um die wegfallende Energie aus Kohle, Solar und Wind zu ersetzen, wären nach seinen Worten 60 neue ‌Atomkraftwerke nötig. Die Kosten ⁠pro Kraftwerk bezifferte er auf ⁠20 bis 25 Milliarden Euro bei einer Bauzeit von 25 bis 30 Jahren. Stattdessen gebe es große technologische Chancen für deutsche Unternehmen, die mit Spitzentechnologie umweltfreundliche Produkte entwickelten. Diese Schlüsseltechnologien böten erhebliche Exportchancen, sagte Schneider auch mit Verweis auf eine kürzliche Reise nach Indien.

(Bericht von Holger Hansen ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)