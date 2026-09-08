Frankfurt, ⁠08. Sep (Reuters) - UniCredit steigt bei einem deutschen Spezialisten für Unternehmensfinanzierung ein. Die italienische Großbank gab am Dienstag ‌die Beteiligung an VC Trade bekannt, ohne jedoch finanzielle Details zu ⁠nennen. ⁠Das 2016 gegründete Startup betreibt einen Online-Marktplatz für Konsortialkredite und Schuldscheine. Mit dem Einstieg will UniCredit den Angaben zufolge die internationale ‌Expansion von VC Trade ‌unterstützen. Darüber hinaus erhalte die Bank die Option, ihre Beteiligung an dem ⁠Frankfurter Unternehmen auszubauen.

UniCredit verhandelt darüber hinaus ‌seit Längerem über ⁠eine Übernahme der Commerzbank. Der Bund, der rund 13 Prozent an dem Institut hält, hatte ‌seine Blockadehaltung ⁠gegenüber der Transaktion aufgegeben. ⁠Das italienische Geldhaus hat sich bereits Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile des deutschen Wettbewerbers gesichert.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)