VDMA sieht "Alarmsignal" durch abwandernde Forschung im Maschinenbau

Berlin, ⁠08. Sep (Reuters) - Der Maschinenbauverband VDMA warnt vor einer Abwanderung industrieller Forschung ins Ausland. 69 Prozent der befragten Mitgliedsfirmen hätten angegeben, dass sie ihre Forschungs- ‌und Entwicklungsaktivitäten im Ausland ausbauen würden, teilte der Verband am Dienstag mit Blick auf eine ⁠entsprechende ⁠Erhebung mit. "Das ist ein klares Alarmsignal für den Industriestandort Deutschland – auch weil wir mit 190.000 Ingenieuren wichtigster Wertschöpfungspartner für neue Produkte und Prozesse der Wirtschaft sind", sagte der stellvertretende ‌VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen. Zwar investierten ‌die Firmen im Maschinenbau auch weiter an ihren Stammsitzen in Deutschland. Es gebe aber Umsatzrückgänge und ⁠hohe Standortkosten. Die Bundesregierung müsse die Voraussetzungen für ‌Investitionen und Innovationen schaffen.

Rauen ⁠kritisierte deshalb die geplante Kürzung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) im Etat des Bundeswirtschaftsministeriums 2027 als "fatales Signal". Es gebe kein besseres Instrument ‌für die Brückenbildung ⁠zwischen Wissenschaft und Industrie. "Unter der ⁠Kürzung leiden gerade jene Unternehmen, die noch stark auf den FuE-Standort Deutschland setzen." Bei der IGF schließen sich vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zusammen, weil sie sich keine eigenen Forschungsabteilungen leisten können.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)