Berlin, ⁠08. Sep (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat mit Blick auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt die Bedeutung ‌Europas für Deutschland betont. "Ich kann nur vor einem Weg zurück in ⁠nationale ⁠Lösungen dringend warnen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. "Nur die Europäische Union gibt uns die Möglichkeit, auf dem Weltmarkt für ‌annähernd faire Bedingungen für ‌unsere Industrie zu sorgen, und deswegen muss jede Gefährdung der Europäischen Union ⁠vermieden werden", betonte der Minister und ‌fügte hinzu: "Wer dafür ⁠plädiert, die Eurozone zu verlassen, gefährdet den Zusammenhalt in der Europäischen Union ... und damit unseren ‌Wohlstand, unsere ⁠Sicherheit und unsere Freiheit." ⁠Die in Teilen rechtsextreme AfD hatte die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag mit deutlichem Abstand vor der CDU gewonnen. Partei-Co-Chefin Alice Weidel hat wiederholt dafür plädiert, dass Deutschland die Euro-Zone verlässt.

(Bericht ⁠von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)