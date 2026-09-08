Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat angekündigt, dass ihre Partei im neuen Landtag in Sachsen-Anhalt einen Antrag stellen wird, die Gasspeicher mit russischem Gas zu füllen. "Unsere Gasspeicher sind vor dem Winter so leer wie ‌noch nie", sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "In einem unserer ersten Anträge im Magdeburger Landtag werden wir die Öffnung von Nord ⁠Stream und ⁠die Rückkehr zu russischem Gas fordern, um die Gasspeicher schnellstmöglich bis zum Winter zu füllen."

Sie gehe davon aus, dass es im neuen Landtag dafür eine Mehrheit geben werde - "auch mit den Stimmen der AfD". "Das wäre ein starkes Signal für einen politischen Neubeginn, wenn sich ‌Sachsen-Anhalt für ein Ende der fatalen Russland-Sanktionen ‌ausspricht." Sie warf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit Blick auf die Gasspeicher vor, mit der Energieversorgung des Landes und mit dem Portemonnaie der Bürger "Russisches Roulette" ⁠zu spielen, und forderte deren Rücktritt.

Die AfD hatte die Landtagswahl am Sonntag ‌deutlich gewonnen und stellt künftig ⁠39 der 83 Sitze. Das BSW schaffte den Einzug in den Landtag und verfügt über fünf Sitze. Da alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, gilt das BSW ‌nun als möglicher Königsmacher für ⁠AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Die Partei hat ⁠bisher die Wahl eines AfD- oder CDU-Ministerpräsidenten abgelehnt und will einen überparteilichen Kandidaten vorschlagen. Das BSW hat aber eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen. Beide Parteien sehen die Militärhilfe für die Ukraine kritisch und wollen ein Ende der nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 verhängten EU-Sanktionen gegen Russland. Entschieden wird über die Außen- und Energiepolitik von der Bundesregierung.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)