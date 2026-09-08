WDH/Wo die Champions League im TV läuft

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(Wiederholung: Im zweiten Absatz im letzten Satz wurde der Gegner von Villarreal ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Live-Spiele der Champions League können Fußballfans nicht im frei empfangbaren TV sehen. Wer die freie Auswahl haben will, benötigt sogar zwei Pay-TV-Abonnements - von den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video. Nur das Finale läuft ohne zusätzliche Kosten.

Fast alle Spiele der Champions League werden von DAZN gezeigt, insgesamt sind es laut Vertrag mit der UEFA 186. Ausnahme: Amazon zeigt für seine Kunden jeden Dienstag das Topspiel. Zum Auftakt der Vorrunde gibt es bei Prime Video das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal.

Bewegte Bilder im Free-TV zeigt das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender fasst mittwochs ab 23 Uhr den Spieltag zusammen. Am ersten Vorrunden-Spieltag gibt es eine zusätzliche Sendung am Donnerstag ab 23.15 Uhr. Das Zweite hat auch die Rechte für die Übertragung des Endspiels./mrs/DP/stk

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