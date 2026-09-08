Wüst fordert Bund-Länder-Arbeitsgruppe für den Umgang mit der AfD

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Einsatz einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gefordert, um zu prüfen, wie man mit der AfD umgehen soll. "Wie geht der Staat verfassungsrechtlich mit einer Partei um, die ‌mindestens in einzelnen Bundesländern verfassungsfeindliche Ziele verfolgt?", schrieb der CDU-Politiker am Dienstag auf der Plattform Instagram. Ausdrücklich betonte Wüst, dass ⁠er "vor Schnellschüssen ⁠bei einem AfD-Verbot" warne. Das Verbot einer politischen Partei könne nur der letzte Weg beim Schutz der Verfassung sein. "Deshalb sollten wir jetzt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum verfassungsrechtlichen Umgang mit der AfD und etwaigen Rechtsfolgen einsetzen."

An der Arbeitsgruppe sollten sich der Verfassungsschutz, ‌Verfassungsrechtler und weitere Experten von Bund ‌und Ländern beteiligen. Die Prüfung müsse ergebnisoffen sein und alle möglichen rechtlichen Folgen berücksichtigen, nicht nur ein Verbotsverfahren, forderte Wüst.

Hintergrund ist, dass ⁠die AfD die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag klar gewonnen ‌und nur knapp eine absolute Mehrheit ⁠verpasst hatte. Die Partei ist in Sachsen-Anhalt und einigen anderen Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft. Sicherheitsbehörden haben bereits vor Problemen gewarnt, einer AfD-Regierung in Magdeburg sensible Sicherheitsdaten ‌zu übergeben.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte ⁠am Montag angekündigt, Minderheiten in ⁠Sachsen-Anhalt unter einer möglichen AfD-Regierung schützen zu wollen. "Wenn dort Grenzen überschritten werden, ... werden wir aus Sicht der Bundesregierung alles tun, um das zu korrigieren", sagte er. Das Grundgesetz gelte auch in Sachsen-Anhalt. Im Übrigen gebe es die Pflicht zur Bundestreue. Auch ein Land wie Sachsen-Anhalt sei verpflichtet, Bundespolitik umzusetzen, etwa bei "der gesamten Einwanderungs- und Ausländerpolitik".

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)