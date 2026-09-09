Aktien Frankfurt Eröffnung: Ölpreis belastet - Zinserhöhung durch EZB erwartet

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der hartnäckig hohe Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 25.903 Punkte. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückhalten. Erwartet wird die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab mit 0,6 Prozent auf 32.354 Zähler etwas stärker nach als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein halbes Prozent./bek/jha/

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