ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt von Finanzchef Christian Wallentin aus familiären Gründen komme zu einem für den Online-Gebrauchtwagenhändler wichtigen Zeitpunkt für die Einführung von Finanzprodukten und dürfte zu Spekulationen führen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Es könnten Sorgen hinsichtlich Verzögerungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie aufkommen, bis ein Nachfolger ernannt werde. Diebel sieht bei dem Unternehmen derweil die Turnaround-Story weiter auf einem guten Weg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Auto1
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Analystenlob
Auto1 erholt von Tief seit Mai03. Sept. · dpa-AFX
Auto1 erholt von Tief seit Mai
Halbleiter-Aktie
Qualcomm entwickelt KI-Chip mit Amazon - Aktie springt angestern, 14:40 Uhr · Reuters
Qualcomm entwickelt KI-Chip mit Amazon - Aktie springt an
Aktie vorbörslich im Minus
Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchefheute, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Anlagestrategie
Reichen 50 Aktien, um gut diversifiziert zu sein?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte06. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen