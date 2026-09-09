ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

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